Poluição do ar aumenta chances de tumores cerebrais

Um estudo do Instituto Dinamarquês do Câncer revelou que pessoas que respiram ar poluído têm maior probabilidade de desenvolver meningioma, um tumor que raramente é cancerígeno, mas que pode causar danos ao tecido cerebral, nervos ou vasos sanguíneos. O estudo foi realizado ao longo de 21 anos com quatro milhões de adultos dinamarqueses e foi publicado em 9 de julho na Neurology, periódico da Academia Americana de Neurologia.

Embora respirar ar poluído seja frequentemente considerado uma preocupação, principalmente para aqueles em áreas urbanas densamente povoadas, trata-se de um problema global. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quase 99% da população mundial respira ar considerado impuro.

O estudo do Instituto Dinamarquês do Câncer se soma ao crescente conjunto de evidências que relacionam a poluição do ar a graves consequências para a saúde. De fato, a poluição do ar causa sete milhões de mortes prematuras a cada ano. Pesquisas anteriores já sugeriam que partículas ultrafinas podem causar danos ao tecido cerebral.

A concentração de PM2,5 (medida em microgramas por metro cúbico, ou µg/m3), que se refere a partículas inaláveis ​​com diâmetro igual ou inferior a 2,5 micrômetros, representa a maior ameaça à saúde e é frequentemente usada como uma métrica no ar legal de padrão de qualidade. A OMS estabelece um limite anual recomendado de 5 µg/m3 como indicador de ar limpo. No entanto, muitas cidades registram níveis perigosos de poluição atmosférica, em alguns casos 15 vezes acima dos níveis seguros!

Utilizando níveis médios de PM2,5, o projeto Índice de Qualidade do Ar (AQI) elaborou recentemente ranking atualizado de 2024 das 25 cidades com a pior poluição atmosférica do mundo. Para se ter uma ideia geral, a qualidade do ar com PM2,5 (μg/m3) entre 0-12,0 é considerada boa; 12,1-35,4 é moderada; 35,5-55,5 não é saudável para grupos sensíveis; 55,6-150,4 não é saudável para as pessoas em geral; PM2,5 150,5-250,4 é muito prejudicial à saúde; e 250,5 ou superior é perigosa.

