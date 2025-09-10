Quanto tempo um paciente com HIV sobrevive sem medicação?

© Getty Images

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem quase 40 milhões de pessoas vivendo com HIV em todo o mundo, a maioria mulheres. Daqueles diagnosticados com HIV, aproximadamente 630 mil indivíduos morrem de causas relacionadas. Não há cura para o HIV e a AIDS, mas existem medicamentos que podem ajudar a controlar a progressão da doença.

Em 2023, 77% dos pacientes com HIV estavam recebendo terapia antirretroviral. Menos pessoas do que nunca estão morrendo da doença graças a esses tratamentos. No entanto, o corte de verbas feito pelo presidente dos EUA, Donald Trump, impacta seriamente o acesso ao tratamento em todo o mundo, o que, segundo especialistas, pode provocar uma epidemia que não víamos desde o pico da doença em 2004.

Então, o que acontece quando as pessoas param repentinamente de fazer o tratamento? Clique na galeria para saber mais.