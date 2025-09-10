Seis combinações alimentares que deve evitar a todo custo!

© Shutterstock

Alguns alimentos, por si só não fazem mal algum. Contudo, existem comidas que quando misturadas com outras podem levar a algumas reações que podem ser evitadas. Alguns especialistas revelam o que não deve ser consumido ao mesmo tempo.

À revista 'Real Simple', várias nutricionistas alertam para alguns perigos de juntar alguns alimentos ao mesmo tempo no estômago. As misturas podem causar reações e até alguns problemas de saúde, o melhor é ter atenção.

"Para uma absorção ideal de nutrientes, deve prestar atenção às combinações de alimentos, especialmente se estiver priorizando a ingestão de um determinado nutriente. Pessoas com deficiência nutricional podem ser aconselhados a evitar certas combinações de alimentos", começou alertando a nutricionista Avery Zenker.

Conheça as combinações de alimentos que devem ser evitadas.

1- Leite e frutas cítricas

"Misturar leite com frutas cítricas, como suco de laranja ou limão, pode fazer com que as proteínas do leite coalhem, o que pode causar desconforto digestivo ou inchaço. Isto acontece por que o ácido cítrico faz com que as proteínas da caseína do leite se aglomerem. Esse leite coalhado pode ser mais difícil de digerir e pode resultar em sintomas como gases, inchaço, dor de estômago ou indigestão", revela Avery Zenker.

2- Chocolate amargo e leite

"Combinar chocolate amargo com leite, na verdade, anula os seus benefícios para a saúde do coração. Os flavonoides do chocolate amargo de alta qualidade, com mais de 70% de cacau, ajudam a reduzir a pressão arterial e a melhorar a saúde do coração, mas as proteínas do leite impedem que o corpo os absorva", diz Elizabeth Klodas.

3- Café com bananas

"A combinação de cafeína e carboidratos de rápida digestão cria a ilusão de energia constante. Quando o nível de açúcar no sangue cai, esse impulso de energia cai drasticamente, o que pode deixá-lo mais cansado do que antes", explica Suhaul Riveria.

4- Macarrão instantâneo e molho de soja

"Adicionar molho de soja, ou outros ingredientes ricos em sódio, ao macarrão instantâneo pode contribuir com milhares de miligramas de sódio para a ingestão diária, o que torna quase inevitável o consumo excessivo de sódio. Com o tempo, a alta ingestão de sódio pode aumentar o risco de problemas de saúde como doenças cardíacas e pressão alta", continua Avery Zenker.

5- Manteiga de amendoim e bolachas de arroz

"Esta combinação não oferece saciedade suficiente para manter os níveis de energia altos ao longo do dia. Faz efeito rápido e desaparece mais rápido ainda. Sem fibras ou carboidratos complexos, o seu corpo queima-os em minutos, o que o deixa cansado e com vontade de comer mais", explica Suhaul Riveria.

6- Álcool e cafeína

"A cafeína é um estimulante, enquanto que o álcool é um depressor. Então, a cafeína pode mascarar parte da intoxicação percebida causada pelo álcool, o que faz com que se sinta menos prejudicado do que realmente está. Esse efeito pode levar ao aumento do consumo de álcool. Independentemente de obter cafeína com chá, café ou energéticos, evite consumir essas bebidas ao mesmo tempo que o álcool."