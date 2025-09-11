O que acontece com os aviões entre um voo e outro?

© <p>Getty Images</p>

Seu avião está estacionado no portão de embarque. A tripulação está a bordo e a cabine está sendo preparada, mas o embarque ainda não começou. Já se perguntou por que está demorando tanto?

Bem-vindo ao mundo da reviravolta: a coreografia dos bastidores que acontece entre os voos. Da limpeza ao reabastecimento, passando pelas verificações de segurança, cada minuto em solo é repleto de tarefas que mantêm os aviões operando dentro do cronograma, mesmo que não pareça assim do seu assento.

Dê uma espiada nos bastidores das viagens aéreas e descubra as etapas que preparam um avião para a decolagem. Clique para descobrir os segredos!