Aplicativos de namoro e os impactos na nossa saúde mental

É difícil acreditar que apenas uma década atrás "deslizar para a direita" era um fenômeno novo. Quanta coisa mudou nesse meio tempo! De acordo com o Pew Research Center, cerca de 10% dos entrevistados heterossexuais conheceram seus parceiros de longo prazo em um site ou aplicativo de namoro. Curiosamente, a pesquisa mostrou que os usuários de aplicativos de namoro estavam divididos sobre se sua experiência nessas plataformas era positiva em geral. Mas o que a gamificação da busca pelo amor está fazendo com o nosso cérebro? Seres humanos são programados para buscar um companheiro. Os mesmos caminhos no cérebro que se iluminam quando as pessoas tomam drogas são ativados pelo sentimento de se apaixonar. Será que as empresas estão ganhando dinheiro com o nosso vício em dopamina?

