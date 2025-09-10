Coalas serão vacinados contra clamídia mortal pela primeira vez no mundo

© All Rights Reserved/Bradley Peter Clark via ViralHog

Pesquisadores da Universidade da Sunshine Coast (UniSC) anunciaram que desenvolveram uma vacina que será usada para tratar clamídia na população de coalas da Austrália. O projeto, pioneiro no mundo, demorou mais de 10 anos para criar uma vacina de dose única para proteger o famoso marsupial australiano dos efeitos da clamídia, que incluem infecções do trato urinário, infertilidade, cegueira e morte.

A doença é responsável por metade das mortes de coalas nas populações selvagens, que são encontradas predominantemente nas florestas de eucalipto ao longo da costa leste da Austrália.

De acordo com a CNN, a universidade afirmou, em um comunicado na quarta-feira (10), algumas colônias estão desaparecendo por conta das infecções. Os marsupiais cinzentos e peludos só podem ser encontrados na Austrália e são considerados ameaçados de extinção em Queensland, Nova Gales do Sul e no Território da Capital Australiana.

Dados do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) da Austrália, apontam que além de doenças, essas criaturas são vulneráveis ​​à perda de habitat, ataques de animais e atropelamentos, e foram classificadas como criticamente ameaçadas de extinção em 2022. Eles também são frequentemente vítimas dos incêndios florestais mortais que devastaram a Austrália nos meses de verão dos últimos anos.

Antibióticos eram usados ​​anteriormente para tratar clamídia em coalas, mas os medicamentos frequentemente interferem na capacidade deles de digerir sua dieta básica de folhas de eucalipto, fazendo com que morressem de fome.

Agora aprovada pela Autoridade Australiana de Pesticidas e Medicamentos Veterinários para produção e uso generalizado, no que os pesquisadores descrevem como uma "primeira vez no mundo", a vacina contra clamídia já foi testada em centenas de coalas selvagens e em cativeiro, de acordo com a UniSC, que observou que ela já havia sido testada em várias gerações do animal em um estudo publicado no ano passado.

Nos humanos, a clamídia é uma infecção bacteriana sexualmente transmissível que pode causar infertilidade se não for tratada.

A doença se espalha nas populações de coalas por meio da reprodução e do comportamento social associado ao acasalamento. Além disso, filhotes de coala podem contrair a doença de suas mães.