Progresso em pesquisas do HIV: Estamos perto da cura?

© <p>Shutterstock</p>

Um relatório recente publicado pela Scientific American afirmou que um paciente com HIV/AIDS foi curado da doença após receber um transplante de células-tronco. E esta não é a primeira vez que uma pessoa é declarada livre do vírus HIV após passar por este tratamento arriscado. Embora os resultados pareçam encorajadores, ainda não há um remédio definitivo para esta difícil condição potencialmente mortal, um distúrbio que foi identificado pela primeira vez há mais de 40 anos. Então, o que exatamente este tratamento envolve e como ele funciona?

Clique na galeria e descubra como os cientistas estão buscando uma cura para o HIV e o que foi alcançado nos últimos 40 anos.