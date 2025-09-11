Três receitas doces e salgadas para fazer com ameixas

Com toda certeza já foi ao supermercado e deu de caras com ameixas. É uma das frutas que está sempre em alta! Pode comê-las por si só para receber vários benefícios, como fibras e minerais. Contudo, são também uma ótima opção para juntar a pratos.
Se não tem bem ideia do que fazer, sugerimos três opções: uma salada, um mousse e até muffins. Pode achar que só daria para doces, mas aqui tem a prova de que as consegue juntar a opções que irá servir ao almoço ou ao jantar.
Mousse de ameixa com limão e canela. Vai uma colher?
É fácil de fazer e nada melhor para aproveitar esta furta para sobremesas. É uma sugestão do nutricionista Cátia Carvalho Silva. Junta várias fibras e vitaminas.
Ingredientes:
600 g de ameixas
4 claras de ovos
1 limão
1/2 colher de café de canela em pó
1 colher de sopa de mel
200 g de iogurte natural
4 folhas de gelatina
0,5 dl de água
Modo de preparação:
1- Comece por lavar as ameixas.
2- Corte as ameixas ao meio, retire o caroço e as coloque em uma panela.
3- Junte as ameixas, o mel, a água, o suco do limão e a canela. Envolva bem.
4- Deixe em fogo baixo durante 10 minutos até as ameixas começarem a desmanchar.
5- Coloque a gelatina em água fria durante três minutos e triture as ameixas com a varinha mágica.
6- De seguida, junte a gelatina escorrida e mexa bem até a gelatina ficar bem dissolvida.
7- Deixe esfriar.
8- Bata as claras em neve e junte a estas a mistura das ameixas frias e o iogurte.
9- Envolva tudo muito bem.
10- Divida a mousse por taças individuais e leve para geladeira até ficarem frias.
O lanche pede muffins de aveia e ameixa
É mais uma proposta da nutricionista Cátia Carvalho Silva. Usa de novo as ameixas, mas aqui para fazer uns muffins que são perfeitos para o lanche
Ingredientes:
2 ovos inteiros
200 ml de iogurte natural
3 colheres de sopa de flocos de aveia
3 colheres de sopa de coco ralado
40 g de miolo de noz triturado
3 colher de chá de mel
1 colher de chá de fermento em pó
Canela em pó q.b.
2 ameixas
Modo de preparação:
1- Pré-aqueça o forno a 180ºC.
2- Bata os ovos com o iogurte natural.
3- Junte os restantes ingredientes, exceto as ameixas, e misture bem.
4- Lave as ameixas, retire-lhes o caroço e corte em pedaços pequenos.
5- Coloque os pedaços na massa preparada e envolva bem. Distribua a massa em formas pequenas.
6- Leve ao forno durante cerca de 20 minutos.
E agora um prato: Salada de atum com ameixa
É fácil pensar em doces e sobremesas com ameixa. Contudo, esta é uma fruta que também fica bem em pratos. Precisa de uma sugestão. Aqui tem uma da nutricionista Mariana Abecassis.
Ingredientes:
Mix de folhas
1/2 lata de atum (em azeite ou ao natural)
1 ameixa amarela
5 cajus
Balsâmico cremoso
Modo de preparação:
1- Em uma travessa, coloque a alface/mix de folhas, o atum, a ameixa partida em pedaços pequenos e os cinco cajus também em pedacinhos.
2- Tempere com balsâmico cremoso.