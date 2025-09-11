Três receitas doces e salgadas para fazer com ameixas

© Shutterstock

Com toda certeza já foi ao supermercado e deu de caras com ameixas. É uma das frutas que está sempre em alta! Pode comê-las por si só para receber vários benefícios, como fibras e minerais. Contudo, são também uma ótima opção para juntar a pratos.

Se não tem bem ideia do que fazer, sugerimos três opções: uma salada, um mousse e até muffins. Pode achar que só daria para doces, mas aqui tem a prova de que as consegue juntar a opções que irá servir ao almoço ou ao jantar.

Mousse de ameixa com limão e canela. Vai uma colher?

É fácil de fazer e nada melhor para aproveitar esta furta para sobremesas. É uma sugestão do nutricionista Cátia Carvalho Silva. Junta várias fibras e vitaminas.

Ingredientes:

600 g de ameixas

4 claras de ovos

1 limão

1/2 colher de café de canela em pó

1 colher de sopa de mel

200 g de iogurte natural

4 folhas de gelatina

0,5 dl de água

Modo de preparação:

1- Comece por lavar as ameixas.

2- Corte as ameixas ao meio, retire o caroço e as coloque em uma panela.

3- Junte as ameixas, o mel, a água, o suco do limão e a canela. Envolva bem.

4- Deixe em fogo baixo durante 10 minutos até as ameixas começarem a desmanchar.

5- Coloque a gelatina em água fria durante três minutos e triture as ameixas com a varinha mágica.

6- De seguida, junte a gelatina escorrida e mexa bem até a gelatina ficar bem dissolvida.

7- Deixe esfriar.

8- Bata as claras em neve e junte a estas a mistura das ameixas frias e o iogurte.

9- Envolva tudo muito bem.

10- Divida a mousse por taças individuais e leve para geladeira até ficarem frias.

O lanche pede muffins de aveia e ameixa

É mais uma proposta da nutricionista Cátia Carvalho Silva. Usa de novo as ameixas, mas aqui para fazer uns muffins que são perfeitos para o lanche

Ingredientes:

2 ovos inteiros

200 ml de iogurte natural

3 colheres de sopa de flocos de aveia

3 colheres de sopa de coco ralado

40 g de miolo de noz triturado

3 colher de chá de mel

1 colher de chá de fermento em pó

Canela em pó q.b.

2 ameixas

Modo de preparação:

1- Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2- Bata os ovos com o iogurte natural.

3- Junte os restantes ingredientes, exceto as ameixas, e misture bem.

4- Lave as ameixas, retire-lhes o caroço e corte em pedaços pequenos.

5- Coloque os pedaços na massa preparada e envolva bem. Distribua a massa em formas pequenas.

6- Leve ao forno durante cerca de 20 minutos.

E agora um prato: Salada de atum com ameixa

É fácil pensar em doces e sobremesas com ameixa. Contudo, esta é uma fruta que também fica bem em pratos. Precisa de uma sugestão. Aqui tem uma da nutricionista Mariana Abecassis.

Ingredientes:

Mix de folhas

1/2 lata de atum (em azeite ou ao natural)

1 ameixa amarela

5 cajus

Balsâmico cremoso

Modo de preparação:

1- Em uma travessa, coloque a alface/mix de folhas, o atum, a ameixa partida em pedaços pequenos e os cinco cajus também em pedacinhos.

2- Tempere com balsâmico cremoso.



