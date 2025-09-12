Notícias ao Minuto
Quais países gastam mais dinheiro em pesquisa sobre o câncer?

Explore o financiamento global para pesquisa do câncer, saiba quais nações lideram e entenda o impacto no progresso científico e na equidade em saúde

12/09/2025 21:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

O financiamento global para pesquisa sobre o câncer atingiu bilhões de dólares nos últimos anos, apoiando milhares de projetos que visam compreender e tratar essa doença complexa. Uma análise publicada na revista The Lancet Oncology incluiu quase 108.000 bolsas de pesquisa concedidas entre 2016 e 2023, totalizando US$ 51,4 bilhões de fontes governamentais e filantrópicas, excluindo dados do setor privado. Apesar do investimento generalizado, a maior parte do financiamento vem de países de alta renda, deixando as regiões de baixa renda com recursos limitados.

Clique para explorar quem lidera o investimento e por que isso importa.

