Quais países gastam mais dinheiro em pesquisa sobre o câncer?

O financiamento global para pesquisa sobre o câncer atingiu bilhões de dólares nos últimos anos, apoiando milhares de projetos que visam compreender e tratar essa doença complexa. Uma análise publicada na revista The Lancet Oncology incluiu quase 108.000 bolsas de pesquisa concedidas entre 2016 e 2023, totalizando US$ 51,4 bilhões de fontes governamentais e filantrópicas, excluindo dados do setor privado. Apesar do investimento generalizado, a maior parte do financiamento vem de países de alta renda, deixando as regiões de baixa renda com recursos limitados.

