Fungo resistente a medicamentos se espalha rapidamente em hospitais europeus, alertam autoridades de saúde

Um fungo perigoso, resistente a medicamentos, está se espalhando "rapidamente" por hospitais em toda a Europa, de acordo com um novo relatório do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC). O fungo, Candidozyma auris (C. auris), pode sobreviver em superfícies hospitalares e equipamentos médicos, dificultando seu controle. Muitos desinfetantes comuns não o eliminam, e as infecções podem ser graves para pacientes com problemas de saúde prévios.

O ECDC registrou mais de 4.000 casos em toda a União Europeia e países vizinhos entre 2013 e 2023, com aumentos acentuados nos últimos anos. Espanha, Grécia, Itália, Romênia e Alemanha relataram os maiores números. Chipre e França, por outro lado, registraram surtos recentes.

Autoridades alertam que o número real de casos provavelmente é subnotificado, já que menos da metade dos países europeus rastreiam os casos em nível nacional. Assim que o C. auris aparece em um país, especialistas dizem que ele geralmente se espalha em poucos anos.

Superbactérias como essa destacam a crescente ameaça de infecções resistentes a medicamentos, que podem transformar doenças comuns em condições fatais. Mas o que exatamente é essa crise que os humanos estão enfrentando? E o que está sendo feito para impedi-la? Clique nesta galeria para descobrir.

