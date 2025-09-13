Notícias ao Minuto
Fungo resistente a medicamentos se espalha rapidamente em hospitais europeus, alertam autoridades de saúde

Mais de 4.000 casos de surtos de C. auris relatados em 18 países na última década

Notícias Ao Minuto Brasil
13/09/2025 14:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto Brasil

Lifestyle

Saúde global

Um fungo perigoso, resistente a medicamentos, está se espalhando "rapidamente" por hospitais em toda a Europa, de acordo com um novo relatório do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC). O fungo, Candidozyma auris (C. auris), pode sobreviver em superfícies hospitalares e equipamentos médicos, dificultando seu controle. Muitos desinfetantes comuns não o eliminam, e as infecções podem ser graves para pacientes com problemas de saúde prévios.

 

O ECDC registrou mais de 4.000 casos em toda a União Europeia e países vizinhos entre 2013 e 2023, com aumentos acentuados nos últimos anos. Espanha, Grécia, Itália, Romênia e Alemanha relataram os maiores números. Chipre e França, por outro lado, registraram surtos recentes.

Autoridades alertam que o número real de casos provavelmente é subnotificado, já que menos da metade dos países europeus rastreiam os casos em nível nacional. Assim que o C. auris aparece em um país, especialistas dizem que ele geralmente se espalha em poucos anos.

Superbactérias como essa destacam a crescente ameaça de infecções resistentes a medicamentos, que podem transformar doenças comuns em condições fatais. Mas o que exatamente é essa crise que os humanos estão enfrentando? E o que está sendo feito para impedi-la? Clique nesta galeria para descobrir.

