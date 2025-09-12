Zodíaco: o dia que traz mais sorte a cada signo (até ao final de 2025)

© Shutterstock

12/09/2025 23:00 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Está numa fase mais em baixo e acha que nada irá correr bem nos próximos tempos? Nada disso. Cada signo terá um dia de sorte em 2025. Sabe qual é o seu? A revista Parade tem a lista que precisa.

Até ao final do ano, cada signo terá um dia em que tudo corre às mil maravilhas. Tudo irá correr bem durante estas 24 horas. Só precisa de esperar que o dia chegue. Para alguns é mais cedo, para outros ainda faltam algumas semanas. Descubra o seu.

Áries (21 de março a 20 de abril)

15 de dezembro de 2025

"Vão encontrar ambição, confiança e resultados excecionais nos seus objetivos profissionais ou na vida pública. Espere sorte na carreira ou no crescimento profissional."

Touro (21 de abril a 20 de maio)

5 de novembro de 2025

"Com a Lua em Touro, é provável que se sinta apoiado, com recursos e devidamente preparado."

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

27 de outubro de 2025

"É capaz de agir proativamente, encontrando clareza, entusiasmo e descobertas instintivas que abrem portas que antes estavam fechadas."

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

24 de outubro de 2025

“É o momento ideal para confiar em contratos, formar alianças sociais, fazer networking, conversar e verbalizar os seus pensamentos. Mantenha a mente aberta, confie na sua intuição e lidere com uma comunicação autêntica.”

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

29 de novembro de 2025

“Os seus dramas pessoais, as suas doenças e as suas batalhas internas serão substituídos pela harmonia em casa.”

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

13 de setembro de 2025

“O Sol e Mercúrio vão encontrar a melhor conjugação para este signo.”

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

13 de outubro de 2025

“O planeta do amor, do afeto e do romance está neste signo neste dia. As suas amizades e a vida amorosa serão intensificadas.”

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

22 de setembro de 2025

“Marte entra em escorpião neste dia e traz muita força. Será capaz de descobrir verdades ocultas e para desvendar o sucesso.”

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

4 de novembro de 2025

“Está ansioso para explorar coisas fora da sua zona de conforto, tornando este o momento ideal para viagens, educação e aprendizagens.”

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

24 de dezembro de 2025

“Compromissos vão virar romance, amizades tornam-se família e parcerias comerciais unem-se em bons negócios.”

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

14 de outubro de 2025

“Com uma autoconsciência renovada, finalmente conseguirá libertar-se do que o estava perdendo.”

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

28 de novembro de 2025

“Com maior autoconsciência e responsabilidade, está determinado a dominar a sua arte, reordenar a sua vida e garantir o sucesso.”