Estudo revela o alimento que pode reduzir a gordura do fígado em 50%

Um estudo realizado por pesquisadores das universidades Sun Yat-sen (China), Helsinque (Finlândia) e Leipzig (Alemanha) revelou que determinados alimentos podem reduzir em até 50% a gordura no fígado, oferecendo uma alternativa de tratamento para pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica.
A pesquisa acompanhou 200 pessoas durante quatro meses, divididas em dois grupos: um seguiu a dieta habitual, enquanto o outro passou a consumir porções diárias de amido resistente, presente em alimentos como batata, arroz, leguminosas e banana verde.
O resultado foi significativo: no grupo que recebeu a dieta com amido, a gordura no fígado caiu de 25% para 13%. Já no grupo de dieta comum, a redução foi de apenas 24% para 21%. Além da melhora no fígado, os pacientes também apresentaram redução de inflamações e um equilíbrio mais saudável da microbiota intestinal, com queda de bactérias ligadas ao acúmulo de gordura abdominal.
Segundo os autores, pequenas mudanças na alimentação podem trazer benefícios reais para o fígado e para a saúde geral.
Como proteger o fígado no dia a dia
A nutricionista Ana Luzón, em entrevista ao HuffPost, recomenda incluir no cardápio:
Vegetais como brócolis, couve-flor e couve-de-Bruxelas, que ajudam na desintoxicação e reduzem o estresse oxidativo.
Alho e cebola, que estimulam enzimas hepáticas responsáveis pela eliminação de toxinas.
Frutas cítricas e o uso de azeite no preparo das refeições.
Alimentos ricos em ômega-3, como salmão, cavala, sardinha, nozes e sementes.
Aveia e grãos integrais, que contribuem para a saúde metabólica.
Chá verde, que auxilia na redução da gordura no fígado.
Frutas vermelhas, como mirtilos e amoras, que protegem contra inflamações.
Leguminosas, cúrcuma e gengibre, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.
Esse tipo de cuidado pode ajudar a prevenir inflamações graves e reduzir o risco de evolução da doença hepática gordurosa não alcoólica, que já afeta quase um terço da população mundial.