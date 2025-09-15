Estudo revela o alimento que pode reduzir a gordura do fígado em 50%

© Shutterstock

Um estudo realizado por pesquisadores das universidades Sun Yat-sen (China), Helsinque (Finlândia) e Leipzig (Alemanha) revelou que determinados alimentos podem reduzir em até 50% a gordura no fígado, oferecendo uma alternativa de tratamento para pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica.

A pesquisa acompanhou 200 pessoas durante quatro meses, divididas em dois grupos: um seguiu a dieta habitual, enquanto o outro passou a consumir porções diárias de amido resistente, presente em alimentos como batata, arroz, leguminosas e banana verde.

O resultado foi significativo: no grupo que recebeu a dieta com amido, a gordura no fígado caiu de 25% para 13%. Já no grupo de dieta comum, a redução foi de apenas 24% para 21%. Além da melhora no fígado, os pacientes também apresentaram redução de inflamações e um equilíbrio mais saudável da microbiota intestinal, com queda de bactérias ligadas ao acúmulo de gordura abdominal.

Segundo os autores, pequenas mudanças na alimentação podem trazer benefícios reais para o fígado e para a saúde geral.

Como proteger o fígado no dia a dia

A nutricionista Ana Luzón, em entrevista ao HuffPost, recomenda incluir no cardápio:

Vegetais como brócolis, couve-flor e couve-de-Bruxelas, que ajudam na desintoxicação e reduzem o estresse oxidativo.

Alho e cebola, que estimulam enzimas hepáticas responsáveis pela eliminação de toxinas.

Frutas cítricas e o uso de azeite no preparo das refeições.

Alimentos ricos em ômega-3, como salmão, cavala, sardinha, nozes e sementes.

Aveia e grãos integrais, que contribuem para a saúde metabólica.

Chá verde, que auxilia na redução da gordura no fígado.

Frutas vermelhas, como mirtilos e amoras, que protegem contra inflamações.

Leguminosas, cúrcuma e gengibre, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Esse tipo de cuidado pode ajudar a prevenir inflamações graves e reduzir o risco de evolução da doença hepática gordurosa não alcoólica, que já afeta quase um terço da população mundial.