Três receitas fáceis de panquecas para preparar em casa e agradar a todos

© Shutterstock

Seja no café da manhã ou no lanche da tarde, panquecas caem sempre bem. Se você ainda não sabe qual receita preparar, não precisa procurar mais. Aqui estão três opções fáceis e rápidas que vão agradar toda a família.

Panquecas em 15 minutos

Receita do site BBC Good Food, prática e perfeita para o fim de semana.

Ingredientes:

350 g de farinha com fermento

1 colher (chá) de fermento em pó

2 bananas bem maduras

2 ovos médios

1 colher (chá) de extrato de baunilha

250 ml de leite integral

Manteiga para fritar

Para servir:

2 bananas maduras em rodelas

Xarope de bordo (opcional)

Modo de preparo:

Peneire a farinha, o fermento e uma pitada de sal em uma tigela grande. Em outra tigela, amasse as bananas com um garfo, junte os ovos, o extrato de baunilha e o leite. Abra um espaço no centro dos ingredientes secos, adicione os líquidos e misture até formar uma massa lisa.

Aqueça manteiga em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Coloque duas ou três colheres de sopa de massa e cozinhe por alguns minutos. Vire e deixe dourar o outro lado. Repita até acabar a massa.

Sirva com rodelas de banana e um fio de xarope de bordo.



Panquecas fofas e deliciosas

Receita do site EatWell 101, ideal para quem gosta de panquecas bem macias.

Ingredientes:

220 g de farinha de trigo

60 g de açúcar

4 colheres (chá) de fermento em pó

1/4 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1/2 colher (chá) de sal

440 ml de leite

60 g de manteiga sem sal derretida

2 colheres (chá) de extrato de baunilha

1 ovo grande

Modo de preparo:

Misture farinha, açúcar, fermento, bicarbonato e sal em uma tigela grande. Abra um espaço no meio e adicione leite, manteiga (ligeiramente resfriada), baunilha e ovo.

Misture suavemente até obter uma massa homogênea e deixe descansar alguns minutos.

Aqueça uma frigideira antiaderente untada com manteiga. Coloque 1/4 de xícara de massa, espalhe em círculo e cozinhe até dourar. Vire e doure o outro lado.

Repita o processo com o restante da massa.

Sirva com mel, compota, frutas ou xarope de bordo.



Panquecas que agradam a todos

Receita do blog A Pitada do Pai, nutritiva e saborosa.

Ingredientes:

4 ovos

2 colheres (sopa) de azeite

1 xícara de farinha de aveia, espelta ou grão-de-bico

2 fatias de queijo em pedaços

Milho a gosto

2 a 3 tiras finas de abobrinha (somente a casca verde)

1 pitada de sal

Banana para caramelizar

Óleo de coco

Modo de preparo:

Bata os ovos com o azeite em uma tigela.

Acrescente a abobrinha, o milho e o queijo.

Misture a farinha e o sal até formar uma massa consistente.

Aqueça óleo de coco em uma frigideira e prepare as panquecas.

Finalize caramelizando a banana cortada ao meio no sentido do comprimento.