Coisas incríveis que os cães são capazes de fazer - até detectar Covid-19

Os cães são animais realmente incríveis e têm mostrado habilidades surpreendentes que muitos de nós nem imaginamos. Recentemente, pesquisas avançaram sobre capacidade dos cães em detectar a COVID-19. De acordo com um artigo publicado na revista The Conversation pela Professora Sênior em Ciência Animal, Jacqueline Boyd, cães especialmente treinados têm demonstrado a capacidade de identificar a presença do vírus a partir de amostras de suor humano. Esse avanço destaca não apenas a notável capacidade olfativa dos cães, mas também abre novas possibilidades para o uso desses animais em outras áreas da saúde pública e segurança. Além de serem nossos melhores amigos, os cães estão mostrando que podem desempenhar um papel crucial em várias situações.

E os cãezinhos podem fazer muito mais do que isso! Explore a galeria a seguir para descobrir outras incríveis habilidades desses animais extraordinários.