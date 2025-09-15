Trombose registra mais de 200 novos casos por dia no Brasil

© Shutterstock

Silenciosa e potencialmente fatal, a trombose é responsável por milhares de casos graves todos os anos no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados mais de 75 mil casos de trombose em 2024 e, apenas nos primeiros seis meses de 2025, já foram contabilizados mais de 36 mil novos diagnósticos, média de 200 registros por dia.

A data de 16 de setembro é marcada pelo Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, e chama a atenção para a gravidade da doença e para a necessidade de conscientização da população.

A trombose ocorre quando um coágulo sanguíneo obstrui uma veia ou artéria, dificultando a circulação. A forma mais comum é a trombose venosa profunda, geralmente nas pernas, que pode evoluir para embolia pulmonar, uma condição grave e potencialmente fatal. “É uma doença silenciosa, que muitas vezes só é descoberta quando já trouxe complicações sérias. Por isso, precisamos ampliar a informação e reforçar as medidas de prevenção”, afirma o cirurgião vascular da Santa Casa de São José dos Campos, José Flavio Botelho Domingues Neto.

Entre os principais fatores de risco estão a imobilidade prolongada, as cirurgias, o uso de anticoncepcionais, a obesidade, o tabagismo, a gestação, a idade avançada e o histórico familiar. No entanto, a doença não se restringe apenas a idosos ou pessoas com doenças crônicas. “A trombose pode acontecer em diferentes faixas etárias. Porém, gestantes, pacientes hospitalizados ou em recuperação de cirurgias estão entre os grupos mais vulneráveis”, explica o especialista.

Os sinais de alerta incluem inchaço repentino, dor, calor e vermelhidão nas pernas. Em casos mais graves, quando o coágulo se desloca, podem surgir falta de ar súbita, dor no peito e palpitações. “São sintomas que não podem ser ignorados. O atendimento rápido faz toda a diferença para evitar complicações graves”, reforça o Dr. José.

Hábitos que ajudam a prevenir a trombose

A prevenção, segundo o médico, pode ser feita com atitudes simples e acessíveis. “Manter-se ativo, beber bastante água, evitar longos períodos sentado ou deitado e não fumar são medidas que reduzem muito o risco de trombose”, orienta. Além disso, em viagens longas ou durante períodos de imobilização, recomenda-se levantar-se, caminhar, alongar as pernas e, quando indicado pelo médico, usar meias de compressão.

O diagnóstico é realizado pela avaliação clínica, associada a exames de imagem, como a ultrassonografia com doppler venoso, capaz de identificar coágulos e direcionar o tratamento. “A boa notícia é que, quando diagnosticada precocemente, a trombose tem tratamento eficaz. O maior desafio ainda é garantir que a população reconheça os sinais e procure ajuda a tempo”, concluiu.