Baratas adoram esses 10 espaços que quase toda cozinha tem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As baratas habitam o planeta há mais de 300 milhões de anos, prova de sua notável capacidade de adaptação. No Brasil, as espécies que mais aparecem nas residências são a barata-de-esgoto (Periplaneta americana) e a barata-alemã (Blattella germanica).
COMO SÃO AS BARATAS URBANAS?
A barata-de-esgoto é maior, de tom marrom-avermelhado. Gosta de lugares úmidos e quentes, como galerias, ralos e caixas de inspeção. Costuma invadir cozinhas à noite em busca de alimento.
A barata-alemã é menor, mede pouco mais de 1 centímetro e tem duas listras escuras no dorso. Segundo o Department of Entomology da University of Kentucky, essa espécie vive em frestas e atrás de eletrodomésticos. Reproduz-se rápido: uma única fêmea pode gerar milhares de descendentes em menos de um ano. É a mais comum dentro de cozinhas e banheiros.
Todas as baratas são onívoras. Comem restos de comida, papel, gordura e até cola, de acordo com o Instituto Butantan. Podem ficar vários dias sem se alimentar, o que dificulta o controle.
Por que a cozinha é o ambiente ideal? Calor, umidade e alimento são a combinação perfeita para as baratas. O Manual de Controle de Pragas de Campinas explica que a cozinha oferece todos esses fatores. Frestas, cantos escuros e eletrodomésticos aquecidos garantem abrigo e reprodução.
10 ESCONDERIJOS CLÁSSICOS NA COZINHA
Com base nas recomendações do Manual de Controle de Pragas de Campinas e do Department of Entomology da University of Kentucky, confira onde as baratas mais se escondem:
- Parte traseira e motor da geladeira - o calor do compressor é ideal para elas.
- Embaixo do fogão e do forno - gordura acumulada e calor constante atraem o inseto.
- Atrás de armários e gabinetes - frestas e espaços entre móveis e paredes servem de abrigo.
- Dentro de rachaduras e azulejos soltos - locais discretos e úmidos.
- Ralos - conexões com a rede de esgoto facilitam a passagem.
- Prateleiras e despensas mal vedadas - migalhas e embalagens abertas viram alimento.
- Borracha de vedação da geladeira e do freezer - umidade retida favorece a infestação.
- Eletrodomésticos que produzem calor, como micro-ondas e torradeiras
- Conduítes elétricos e interruptores e espelhos de tomadas quebrados - facilita as rotas de acesso entre cômodos e apartamentos.
- Espaços atrás de pias e balcões - umidade constante e pouca luz.
COMO REDUZIR A INFESTAÇÃO
A prevenção é o caminho mais eficaz. O Manual de Controle de Pragas de Campinas orienta:
- Feche bem o lixo e retire os resíduos todos os dias.
- Guarde alimentos em potes bem fechados.
- Limpe fogão, forno e a parte de trás da geladeira com frequência.
- Vede frestas em paredes, azulejos e armários com silicone.
- Lave e seque ralos e caixas de inspeção regularmente.