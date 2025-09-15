Baratas adoram esses 10 espaços que quase toda cozinha tem

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As baratas habitam o planeta há mais de 300 milhões de anos, prova de sua notável capacidade de adaptação. No Brasil, as espécies que mais aparecem nas residências são a barata-de-esgoto (Periplaneta americana) e a barata-alemã (Blattella germanica).





COMO SÃO AS BARATAS URBANAS?

A barata-de-esgoto é maior, de tom marrom-avermelhado. Gosta de lugares úmidos e quentes, como galerias, ralos e caixas de inspeção. Costuma invadir cozinhas à noite em busca de alimento.

A barata-alemã é menor, mede pouco mais de 1 centímetro e tem duas listras escuras no dorso. Segundo o Department of Entomology da University of Kentucky, essa espécie vive em frestas e atrás de eletrodomésticos. Reproduz-se rápido: uma única fêmea pode gerar milhares de descendentes em menos de um ano. É a mais comum dentro de cozinhas e banheiros.

Todas as baratas são onívoras. Comem restos de comida, papel, gordura e até cola, de acordo com o Instituto Butantan. Podem ficar vários dias sem se alimentar, o que dificulta o controle.

Por que a cozinha é o ambiente ideal? Calor, umidade e alimento são a combinação perfeita para as baratas. O Manual de Controle de Pragas de Campinas explica que a cozinha oferece todos esses fatores. Frestas, cantos escuros e eletrodomésticos aquecidos garantem abrigo e reprodução.

10 ESCONDERIJOS CLÁSSICOS NA COZINHA

Com base nas recomendações do Manual de Controle de Pragas de Campinas e do Department of Entomology da University of Kentucky, confira onde as baratas mais se escondem:

Parte traseira e motor da geladeira - o calor do compressor é ideal para elas.

Embaixo do fogão e do forno - gordura acumulada e calor constante atraem o inseto.

Atrás de armários e gabinetes - frestas e espaços entre móveis e paredes servem de abrigo.

Dentro de rachaduras e azulejos soltos - locais discretos e úmidos.

Ralos - conexões com a rede de esgoto facilitam a passagem.

Prateleiras e despensas mal vedadas - migalhas e embalagens abertas viram alimento.

Borracha de vedação da geladeira e do freezer - umidade retida favorece a infestação.

Eletrodomésticos que produzem calor, como micro-ondas e torradeiras

Conduítes elétricos e interruptores e espelhos de tomadas quebrados - facilita as rotas de acesso entre cômodos e apartamentos.

Espaços atrás de pias e balcões - umidade constante e pouca luz.

COMO REDUZIR A INFESTAÇÃO

A prevenção é o caminho mais eficaz. O Manual de Controle de Pragas de Campinas orienta: