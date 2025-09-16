Notícias ao Minuto
Wegovy, Ozempic e Mounjaro alteram sabor dos alimentos, diz estudo

Estudos mostram que medicamentos como Wegovy, Ozempic e Mounjaro podem alterar a percepção de sabores doces e salgados, influenciando o apetite. Pesquisadores destacam que a semaglutida age no cérebro e nas papilas gustativas, mas o metabolismo continua decisivo para a perda de peso

© Shutterstock

16/09/2025 06:05 ‧ há 51 minutos por Notícias ao Minuto

Lifestyle

Canetas emagrecedoras

Um novo estudo revelou que alguns medicamentos usados para a perda de peso podem alterar o paladar. A pesquisa concluiu que Wegovy, Ozempic e Mounjaro podem modificar a forma como os alimentos são percebidos, efeito que ocorre devido a mudanças no cérebro e também nas papilas gustativas.

 

O estudo, conduzido pela Universidade de Bayreuth, na Alemanha, avaliou 411 pessoas e mostrou que as injeções aumentam a sensibilidade ao doce e ao salgado. Uma em cada cinco pessoas relatou perceber essa alteração ao consumir alimentos.

Segundo Othmar Moser, um dos autores do estudo, esses medicamentos atuam não apenas nas áreas do intestino e do cérebro que controlam a fome, mas também nas células responsáveis pelo paladar e nas regiões cerebrais que processam os sabores. Isso pode intensificar a percepção de sabores fortes e, consequentemente, influenciar o apetite.

A investigação identificou que 21,3% dos participantes que usavam as injeções sentiram os alimentos mais doces e 22,6% perceberam maior intensidade no salgado. No grupo que utilizava o Wegovy, 26,7% não notaram alterações. Entre os usuários de Ozempic e Mounjaro, apenas 16,2% e 15,2%, respectivamente, disseram não sentir diferenças no sabor.

Moser explica que mudanças no paladar podem afetar a atratividade dos alimentos e, assim, interferir no controle do apetite. No entanto, fatores como metabolismo e condições de longo prazo também são determinantes para a eficácia desses medicamentos na perda de peso.

O estudo foi apresentado no congresso anual da Associação Europeia para o Estudo da Diabetes, em Viena, e publicado no periódico Diabetes, Obesity and Metabolism.

Outras pesquisas já apontaram resultados semelhantes. Em junho de 2024, cientistas da Universidade de Ljubljana, na Eslovênia, analisaram o impacto da semaglutida, princípio ativo presente no Ozempic e no Wegovy, sobre a percepção do paladar. Em um ensaio com 30 mulheres, as participantes foram divididas em dois grupos: um recebeu semaglutida e o outro placebo.

Após 16 semanas, os pesquisadores constataram que as mulheres tratadas com a semaglutida apresentaram maior sensibilidade ao sabor doce, alterações na expressão genética das papilas gustativas e mudanças na atividade cerebral diante de estímulos relacionados ao paladar.

