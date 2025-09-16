Estudo revela intervalo ideal entre refeições para reduzir risco de morte

© Shutterstock

Um novo estudo publicado na revista Aging Cell revelou que o intervalo entre as refeições pode influenciar diretamente a longevidade. A pesquisa apontou que manter uma janela moderada de alimentação, entre 11 e 12 horas por dia, está relacionado a uma redução no risco de mortalidade.

Segundo os pesquisadores, intervalos mais curtos, inferiores a oito horas, elevaram o risco de morte em até 34% em comparação ao grupo de referência. Já janelas mais longas, acima de 15 horas, aumentaram o risco em cerca de 25%. Entre as mulheres, os efeitos negativos foram ainda mais evidentes em períodos mais restritos de alimentação, enquanto nos homens a diferença não foi significativa.

Dietas com limitação de horários, quando aplicadas de forma moderada, mostraram benefícios como melhora nos níveis de glicose e lipídios, menor estresse e maior saúde cardiovascular. Por outro lado, a restrição excessiva pode trazer mais prejuízos que vantagens.

Outro estudo, publicado na revista Communications Medicine, também associou o atraso no horário do café da manhã a problemas físicos e psicológicos, como fadiga, ansiedade, depressão e até maior risco de morte precoce. A cada hora de atraso, o risco aumentava em cerca de 10%.

Para os especialistas, ajustar a rotina de alimentação pode ser uma forma simples e não farmacológica de contribuir para um envelhecimento mais saudável, especialmente em populações idosas mais vulneráveis a doenças crônicas e declínio funcional.