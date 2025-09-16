Ranking das coisas mais vendidas de todos os tempos

© <p>Getty Images</p>

Em todos os cantos do mundo, certos produtos transcenderam seu propósito original para se tornarem ícones culturais e elementos insubstituíveis na vida de bilhões de pessoas. Algumas coisas vendem porque são necessárias. Outras porque são desejadas. E há uma categoria rara de produtos que se destaca muito além de ambos.

Seja a influência espiritual de textos antigos, a força imaginativa de livros best-sellers, a diversão viciante de videogames lendários ou a simplicidade revolucionária de um brinquedo ou telefone, alguns itens fizeram mais do que apenas vender bem. Eles moldaram a história, mudaram comportamentos e, em alguns casos, alteraram o curso da tecnologia e da comunicação.

De escrituras sagradas a quebra-cabeças de bolso, de celulares que conectaram nações inteiras a consoles que remodelaram o entretenimento, clique nesta galeria para encontrar os produtos que mais venderam na história.