Quando as doenças colidem: Os efeitos surpreendentes da Covid-19 no câncer

A pandemia de Covid-19 abalou o mundo. De acordo com o Worldometer, mais de sete milhões de pessoas morreram em decorrência da transmissão por SARS-CoV-2 desde o início do surto em 2020. De fato, as infecções normalmente não estão associadas a efeitos positivos na saúde humana, mas os cientistas podem ter descoberto um lado positivo em relação aos tratamentos contra o câncer.

De acordo com um estudo de 2024, durante a pandemia, os médicos começaram a observar uma conexão estranha entre as infecções por Covid-19 e a redução do tumor. A ligação entre as doenças foi uma descoberta surpreendente que poderia, talvez, levar a uma nova maneira de combater o câncer.

