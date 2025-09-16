Os quatro signos mais antipáticos do zodíaco e os dias de sorte em 2025

© Shutterstock

São pessoas difíceis de lidar, e conviver com elas exige paciência e jogo de cintura. De acordo com a astróloga Sophia Pérez, quatro signos do zodíaco se destacam entre os mais antipáticos. Será que você ou alguém próximo está nessa lista?

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Escorpianos não costumam ser muito sociáveis e preferem manter um círculo pequeno de amizades. Têm uma espécie de sexto sentido para identificar falsidade e, quando percebem que alguém não é confiável, não hesitam em demonstrar sua antipatia de forma clara.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Os cancerianos podem parecer acolhedores, mas, ao lidar com desconhecidos, tendem a adotar uma postura fria e distante. Isso faz com que sejam vistos como hostis, já que não conseguem esconder o desdém quando não se sentem confortáveis.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Virginianos são desconfiados e testam as pessoas ao seu redor, o que muitas vezes passa a impressão de arrogância ou julgamento constante. Quando não gostam de alguém, deixam isso evidente logo de cara, sem margem para dúvidas.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Os capricornianos preferem ter poucos amigos e não se esforçam para disfarçar sua antipatia. Adotar uma postura distante ou indiferente diante de desconhecidos é algo natural para eles. Podem demonstrar desagrado com ironias, comentários duros ou até mesmo ignorando alguém em público. No trabalho, porém, costumam controlar esse comportamento.

Dias de sorte para os signos mais antipáticos

Apesar da fama, cada um desses signos terá um dia especial até o fim de 2025, quando tudo tende a fluir sem obstáculos.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

24 de outubro de 2025

Dia favorável para fechar contratos, fortalecer alianças e se abrir para novas conexões.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

13 de setembro de 2025

Um alinhamento entre Sol e Mercúrio trará boas oportunidades e clareza de ideias.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

24 de dezembro de 2025

Momento propício para transformar compromissos em romances, amizades em família e negócios em parcerias sólidas.