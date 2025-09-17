Banheiro acumula bactérias: itens que devem ser trocados com frequência

© Shutterstock

O banheiro é um dos ambientes mais propícios ao acúmulo de bactérias dentro de casa. Alguns itens usados diariamente podem se tornar verdadeiros focos de germes quando não são trocados no tempo certo. Para evitar riscos à saúde, é importante ficar atento à substituição periódica.

A revista Better Homes & Gardens listou alguns objetos do banheiro que precisam ser renovados com mais frequência do que se imagina. Confira:

1. Toalhas de mão e rosto

Embora possam durar até dois anos, muitas pessoas prolongam o uso além do recomendado. Como são utilizadas várias vezes ao dia, por diferentes pessoas, devem ser substituídas no máximo a cada dois anos ou antes, caso apresentem mau cheiro persistente ou desgaste visível.

2. Cremes e cosméticos para a pele

Produtos abertos há mais de um ano podem perder a eficácia e até se tornar nocivos. Verifique sempre o prazo indicado na embalagem após a abertura. Se não houver essa informação ou se não lembrar quando começou a usar, o ideal é descartar.

3. Desentupidores

A borracha do desentupidor resseca com o tempo e a exposição a produtos químicos, podendo rachar e perder a eficiência. Por isso, vale a pena trocar regularmente.

4. Esponjas de banho

O acúmulo de umidade favorece a proliferação de bactérias. O ideal é trocar as esponjas entre um e três meses. Para prolongar a durabilidade, retire do box após o uso e deixe secar em local arejado. Escovas podem ser higienizadas com água quente e sabão.

5. Escovas de dentes

Com o tempo, acumulam bactérias e perdem a eficácia. O recomendado é trocar a cada três ou quatro meses, independentemente das visitas ao dentista.

O item mais contaminado do banheiro

De acordo com um estudo da NSF, o porta-escovas é o objeto que mais acumula bactérias no banheiro. Ele aparece como o terceiro item mais contaminado da casa, atrás apenas das esponjas de cozinha e da pia.

Entre os germes encontrados estão salmonella e E. coli. Por isso, é fundamental higienizar o porta-escovas com frequência, já que ele entra em contato direto com o objeto usado na higiene oral. A revista Real Simple recomenda lavá-lo regularmente com água quente e sabão para evitar a propagação de microrganismos.