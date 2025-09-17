Setembro traz grandes mudanças para Gêmeos, Leão e Escorpião

© Shutterstock

17/09/2025 12:45 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Metade de setembro já passou, mas o mês ainda promete grandes mudanças. De acordo com a astróloga Ruby Miranda, do portal YourTango, três signos do zodíaco vão receber boas notícias e viver um período de abundância e transformação que pode mudar completamente suas vidas.

Segundo a especialista, chegou o momento de abandonar restrições e medos. “Está na hora de encarar feridas antigas e se libertar delas de uma vez por todas”, afirma.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Para os geminianos, inicia-se agora uma fase construída sobre a verdade. A orientação é não permitir que nada ou ninguém atrapalhe o processo de mudança. Esse período promete uma renovação profunda, marcada por alegria e pela sensação de se tornar uma nova versão de si mesmo.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

O avanço para os leoninos será deixar o passado para trás e valorizar o presente. O momento é de reconhecer o próprio crescimento e transformar antigas dores em aprendizados. O universo favorece uma nova visão de vida, baseada no que foi conquistado até agora.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Para os escorpianos, setembro representa um ponto de virada. É hora de abandonar tudo o que pesa e seguir em direção a uma transformação poderosa. Esse ciclo não traz novas dores, mas a oportunidade de assumir toda a força pessoal, sem barreiras.

Dias de sorte até o fim do ano

Além de setembro, cada um desses signos terá uma data especial de sorte até o final de 2025:

Gêmeos: 27 de outubro, com clareza e descobertas instintivas que abrem novas portas.

Leão: 29 de novembro, marcado pela harmonia no lar e superação de dramas pessoais.

Escorpião: 22 de setembro, quando Marte entra no signo e favorece revelações e conquistas.