Alimentos ricos em fibras que ajudam mesmo a perder peso

© <p>Shutterstock</p>

A maioria das pessoas pensa que uma dieta baixa em carboidratos é a melhor opção para perder peso. No entanto, um estudo da Universidade de Wollongong, na Austrália, mostrou como alimentos integrais e ricos em fibras estão associados à perda de peso. Portanto, se você está pensando em iniciar um plano alimentar low-carb para atingir seus objetivos de corpo de praia, talvez seja melhor repensar sua estratégia.

Clique nesta galeria para descobrir quais alimentos ricos em fibras você deve consumir para emagrecer rapidamente e com saúde!