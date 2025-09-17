Notícias ao Minuto
Alimentos ricos em fibras que ajudam mesmo a perder peso

Um estudo mostrou que dietas com baixo teor de carboidratos não são tão eficientes

© <p>Shutterstock</p>

17/09/2025 17:00 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Refeições

A maioria das pessoas pensa que uma dieta baixa em carboidratos é a melhor opção para perder peso. No entanto, um estudo da Universidade de Wollongong, na Austrália, mostrou como alimentos integrais e ricos em fibras estão associados à perda de peso. Portanto, se você está pensando em iniciar um plano alimentar low-carb para atingir seus objetivos de corpo de praia, talvez seja melhor repensar sua estratégia.

Clique nesta galeria para descobrir quais alimentos ricos em fibras você deve consumir para emagrecer rapidamente e com saúde!

