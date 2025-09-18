Nova ferramenta de IA pode prever risco de mais de 1.000 doenças

© Shutterstock

A Inteligência Artificial (IA) pode se tornar uma aliada importante no diagnóstico precoce e na previsão de doenças. Pesquisadores do Laboratório Europeu de Biologia Molecular (EMBL), do Centro Alemão de Pesquisa do Câncer e da Universidade de Copenhague estão desenvolvendo o Delphi-2M, uma ferramenta capaz de identificar riscos de saúde com até dez anos de antecedência.

Segundo informações publicadas pelo jornal britânico The Guardian e pela revista Nature, o sistema utiliza dados como histórico clínico, idade, sexo, hábitos de vida, tabagismo e obesidade para prever mais de mil doenças, entre elas câncer, diabetes, problemas respiratórios e cardiovasculares. O modelo foi testado com registros de mais de 400 mil pacientes.

“Eventos médicos frequentemente seguem padrões previsíveis. O nosso modelo de IA aprende esses padrões e pode projetar resultados futuros de saúde”, explicou Tomas Fitzgerald, cientista do Instituto Europeu de Bioinformática do EMBL.

Ewan Birney, diretor interino do EMBL, destacou que a ferramenta permitirá ao médico indicar riscos e sugerir medidas de prevenção. “Todos serão aconselhados a perder peso, parar de fumar, mas em alguns casos haverá recomendações muito específicas. Esse é o futuro que queremos criar”, afirmou.

Além disso, o Delphi-2M pode estimar a carga potencial de doenças até 20 anos no futuro, oferecendo projeções mais amplas sobre trajetórias de saúde. Para Moritz Gerstung, chefe da divisão de IA em oncologia do Centro Alemão do Câncer, trata-se de “um novo começo e uma nova era para a medicina”, já que modelos como esse poderão personalizar tratamentos e antecipar demandas de saúde em larga escala.