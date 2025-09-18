Notícias ao Minuto
Procurar

Xadrez domina o street style da Semana de Moda de Nova York; veja

A Semana de Moda de Nova Iorque terminou nesta terça-feira. Pelas ruas da cidades foram vários os estilos que também desfilaram fora das passarelas. Uma das grandes tendências foi mesmo o padrão xadrez. Descubra algumas das peças.

Anterior Seguinte
Galeria

13 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© Edward Berthelot/Getty Images

Notícias ao Minuto
18/09/2025 06:43 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Lifestyle

Semana de Nova de Nova York

A Semana de Moda de Nova York chegou ao fim nesta terça-feira (16), consolidando mais uma vez a cidade como um dos grandes polos da alta-costura mundial. Além das passarelas e desfiles de peso, as ruas também ganharam destaque com tendências de street style — e o xadrez foi a principal delas.

 

O padrão apareceu em diferentes peças, como vestidos, saias e camisas, provando sua versatilidade e presença forte para a nova temporada. A tendência já começa a ocupar vitrines e pode ser facilmente incorporada ao dia a dia por quem busca estar alinhado à moda atual.

A edição de 2025 teve início com o desfile de Michael Kors e foi encerrada por LaQuan Smith. Entre os estreantes na passarela estiveram L’Enchanteur, Ashlyn, Gabe Bordon e Don’t Let Disco. Já Marc Jacobs e Ralph Lauren ficaram de fora: o primeiro apresentou suas novidades em junho, enquanto a grife Ralph Lauren anunciou que fará sua própria apresentação em outra ocasião.

 

Os astros e estrelas mais bem-vestidos do Emmy 2025

Os astros e estrelas mais bem-vestidos do Emmy 2025

O Emmy 2025 surpreendeu ao premiar estreantes como “The Pitt” e “O Estúdio”, que desbancaram favoritas veteranas. Com distribuição equilibrada entre HBO Max, Netflix e Apple TV+, a premiação refletiu um cenário menos concentrado e mais diverso na indústria do streaming

Notícias Ao Minuto | 12:15 - 15/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você