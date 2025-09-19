Notícias ao Minuto
Demissão por vingança é tendência, mas o que é isso?

Funcionários estão saindo das empresas e fazendo grande alarde

19/09/2025 21:00 ‧ há 45 minutos por Notícias Ao Minuto

Não há nada de errado em pedir demissão, mas enquanto a maioria das pessoas o faz discretamente e segue os procedimentos, algumas preferem causar choque e caos. Estamos falando de funcionários que pedem demissão por vingança (ou revenge quitting, como vem sendo conhecido no exterior). Eles expressam sua insatisfação pedindo demissão abruptamente, às vezes em momentos críticos, e geram muita perturbação. Isso pode ou não envolver uma saída barulhenta e dramática, mas certamente causa impacto.

Nesta galeria, exploramos por que a "demissão por vingança" está em ascensão. Clique para saber tudo sobre essa tendência.

