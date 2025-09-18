Pressão alta: os perigos que você precisa conhecer

© Shutterstock

A hipertensão, ou pressão alta, é uma doença séria, mas comum. A condição, também conhecida como "assassina silenciosa", é encontrada em todo o mundo, e nos EUA, 28% da população brasileira sofre dela. Existem inúmeros fatores de risco associados à hipertensão, e precisamos tomar decisões assertivas em nosso dia a dia para preveni-la.

Na galeria, você encontrará tudo o que precisa saber sobre o que é hipertensão, como ela acontece, como preveni-la e o que fazer se você a tiver. Curioso para saber se você está em risco? Clique para descobrir agora mesmo.