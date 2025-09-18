Vênus está em Virgem e será um ponto de virada para estes signos

© Shutterstock

Pode não entender muito de astrologia, mas agora vamos entrar em uma fase em que Vênus está em Virgem. Esta alteração traz algumas mudanças e é preciso ter atenção ao que irá acontecer.

Esta mudança acontece de 19 de setembro a 13 de outubro. Durante este período, são três os signos que têm de estar mais atentos. Veja se é o seu caso.

Áries (21 de março a 20 de abril)

"Com o seu fogo natural e paixão intensa, sente que Vênus em Virgem o desanima um pouco. Esse trânsito pode trazer dificuldades para expressar emoções espontâneas pois a energia terrena força-o a desacelerar e analisar antes de agir. O principal desafio é evitar discussões impulsivas e aprender a ouvir melhor."

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

"As exigências práticas de Virgem podem parecer uma queda de intensidade, o que pode levar à frustração se estiver a procurar por um romance. O principal desafio é aceitar que nem tudo nos relacionamentos pode ser teatral ou apaixonante- Concentre-se em acordos sólidos com o seu parceiro e valorize pequenos gestos."

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

"Este é um tempo nem sempre confortável. Esta mudança força-o a concentrar-se na vida cotidiana e a colocar em ordem aspectos do seu relacionamento que pode ter esquecido. Ir além da idealização do amor e encarar as realidades do relacionamento é o desafio. Deve usar essa energia para fortalecer a comunicação e construir laços mais autênticos."

O dia que traz mais sorte a estes signos

Esta mudança nos astros pode trazer desafios e mudanças, mas há um dia de sorte que podem contar até ao final do ano. Saiba qual:

Áries (21 de março a 20 de abril)

15 de dezembro de 2025

"Vão encontrar ambição, confiança e resultados excepcionais nos seus objetivos profissionais ou na vida pública. Espere sorte na carreira ou no crescimento profissional."

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

29 de novembro de 2025

“Os seus dramas pessoais, as suas doenças e as suas batalhas internas serão substituídos pela harmonia em casa.”

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

13 de outubro de 2025

“O planeta do amor, do afeto e do romance está neste signo neste dia. As suas amizades e a vida amorosa serão intensificadas.”