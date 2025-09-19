Três mudanças simples que podem ajudar a melhorar o seu sono

Notícias ao Minuto
Especialistas citados pelo HuffPost indicam ajustes fáceis no quarto, como uso de cores relaxantes, eliminação da bagunça e fragrâncias calmantes para favorecer noites de descanso.

© Istock

19/09/2025 05:17 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Ter uma boa noite de sono vai muito além de descansar o corpo: é um investimento essencial para a saúde e o bem-estar. De acordo com especialistas da BoConcept, citados pelo HuffPost, algumas mudanças na decoração podem transformar o quarto em um ambiente mais tranquilo e adequado para dormir.

 

Entre as sugestões estão três alterações simples:

Escolha cores relaxantes para as paredes. Tons como o verde sálvia, que remetem à natureza, ajudam a criar uma atmosfera de calma e serenidade.

Elimine a bagunça. A desordem pode gerar estresse e ansiedade. Manter o ambiente organizado deixa o quarto mais acolhedor e propício ao descanso.

Use fragrâncias calmantes. Aromas como lavanda e eucalipto são aliados para aliviar a ansiedade e acalmar os nervos, favorecendo o relaxamento.

