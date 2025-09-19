Alimentos simples e acessíveis que ajudam a fortalecer a saúde do coração

© Shutterstock

A alimentação desempenha um papel essencial na prevenção de doenças cardiovasculares. De acordo com o médico Johannes Uys, em entrevista ao site SheFinds, alguns alimentos acessíveis e comuns no dia a dia podem trazer benefícios diretos para o coração e devem ser incorporados à dieta.

Entre eles estão:

Verduras de folhas verdes – ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes, ajudam a reduzir inflamações e fortalecem o sistema imunológico. Espinafre, couve, rúcula e agrião estão entre os principais exemplos.

Frutas vermelhas – como morango, amora, framboesa e mirtilo, são fontes importantes de antioxidantes, capazes de reduzir o risco de doenças cardíacas e reforçar a imunidade.

Peixes ricos em ômega-3 – salmão, sardinha, atum e truta contribuem para o controle da pressão arterial e favorecem a saúde cardiovascular.

Oleaginosas e sementes – nozes, castanhas, amêndoas, chia e linhaça oferecem gorduras boas, fibras e antioxidantes, além de nutrientes que auxiliam o equilíbrio do organismo.

Segundo Uys, incluir esses alimentos regularmente nas refeições pode ser um passo simples e eficaz para proteger o coração e promover o bem-estar a longo prazo.