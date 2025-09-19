Notícias ao Minuto
Procurar

Taxas de AVC estão aumentando entre jovens adultos - entenda o motivo

Derrame é a terceira principal causa de morte no mundo

Anterior Seguinte
Galeria

31 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© Shutterstock

Notícias Ao Minuto
19/09/2025 17:00 ‧ há 36 minutos por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Acidente vascular cerebral

AVC ou derrame é uma doença cardiovascular grave e a terceira principal causa de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Pode ter consequências devastadoras, incluindo paralisia e comprometimento cognitivo.

 

Embora historicamente tenha afetado adultos mais velhos, estudos recentes indicam um aumento preocupante de casos de AVC entre os mais jovens. Esta galeria explora as razões por trás dessa tendência alarmante e fornece insights sobre estratégias de prevenção. Clique para começar.

 

Partilhe a notícia

Recomendados para você