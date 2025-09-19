Taxas de AVC estão aumentando entre jovens adultos - entenda o motivo

© Shutterstock

AVC ou derrame é uma doença cardiovascular grave e a terceira principal causa de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Pode ter consequências devastadoras, incluindo paralisia e comprometimento cognitivo.

Embora historicamente tenha afetado adultos mais velhos, estudos recentes indicam um aumento preocupante de casos de AVC entre os mais jovens. Esta galeria explora as razões por trás dessa tendência alarmante e fornece insights sobre estratégias de prevenção. Clique para começar.