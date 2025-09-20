O par ideal para cada signo do zodíaco! Descubra o seu

© Shutterstock

Ainda à procura do amor ideal? Os astros podem dar uma ajuda. Basta saber qual é o seu para descobrir o melhor parceiro que pode ter. O universo nos dá todas as orientações que precisamos para conseguir o parceiro perfeito com que sempre sonhou. Será que é verdade?

Veja a lista sugerida pelo 20minutos e descubra qual o signo que melhor se adapta às características do seu signo.

Áries (21 de março a 20 de abril)

"Libra é o signo complementar de Áries e, portanto, pode ser sua melhor combinação, mas somente se houver elementos secundários significativos de afinidade."

Touro (21 de abril a 20 de maio)

"Escorpião é o oposto complementar deste signo e, portanto, em teoria, também a sua melhor combinação, mas apenas se houver também uma afinidade do outro lado. No entanto, se quer uma união com alguém muito semelhante, o ideal é outra pessoa nascida sob o elemento Terra."

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

"Sagitário é o signo oposto, porém complementar a estes nativos e, portanto, pode ser o parceiro ideal, mas isto só acontece se houver também outros elementos profundos de afinidade. Se procura um signo muito semelhante, com a mesma forma de ver a vida, então deve ir um signo de Ar."

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

"Capricórnio é o signo oposto, mas também complementar, de Câncer. São verdadeiramente preto e branco, mas se houver elementos secundários de afinidade suficientes, podem ser a combinação ideal."

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

"Aquário é o signo radicalmente oposto e complementar de Leão, e quando há muitos elementos secundários ou paralelos de afinidade, podem se tornar o casal ideal, já que ambos têm muitas coisas em comum."

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

"Peixes seria o signo oposto, embora complementar, de Virgem. Dois signos radicalmente diferentes, mas que podem formar um casal ideal quando há forte afinidade."

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

"O explosivo Áries é o oposto complementar do pacífico e comunicativo Libra, mas se houver elementos secundários significativos de afinidade entre os dois, então podemos estar diante do casal perfeito."

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

"O sensual Touro é o signo oposto e complementar de Escorpião, portanto, essa combinação, embora teoricamente a melhor, só pode funcionar bem se houver outros elementos que indiquem grande compatibilidade."

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

“Gêmeos é o signo oposto e complementar de Sagitário. Embora tenham elementos importantes em comum, para que sejam um casal, muitos outros elementos secundários de afinidade e compatibilidade devem estar presentes.”

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

"câncer é o oposto complementar de Capricórnio, mas para que essa união ideal ocorra, é preciso que haja afinidade entre eles. Caso contrário, vão acabar por afastar-se."

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

"Leão é o oposto complementar de Aquário, dois signos que, embora não pareçam, têm alguns elementos em comum. Contudo, quando há também muitos outros elementos de afinidade, podem formar um casal ideal."

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

"Virgem é o signo oposto e complementar de Peixes. Embora sejam opostos, podem ser um casal ideal se houver muitos elementos de afinidade. Em alguns casos, a sua semelhança pode acabar por tornar-se conflituosa."

