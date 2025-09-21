Zodíaco: como o último eclipse solar do ano afeta cada signo

© Shutterstock

Estamos a dizer adeus ao verão e a entrar no outono. Este domingo, 21 de setembro, acontece também um eclipse solar. O eclipse poderá ser observado de maneira parcial da Nova Zelândia, da costa leste da Austrália, de algumas ilhas do Pacífico e de partes da Antártica. Infelizmente, não será visível do Brasil.

No que toca a astrologia, o evento terá impacto significativo nos signos. Uns de forma mais positiva outros negativa, saiba o que pode acontecer no seu caso. O 'website' Oh La Lá revela tudo.

Áries (21 de março a 20 de abril)

"Lembre-se de que pode também pode impactar a área de Libra do seu mapa e trazer ajustes em questões de relacionamento."

Touro (21 de abril a 20 de maio)

"Com Virgem em tensão com Urano, tudo o que é criativo e emocional pede renovação: deixe de lado o que se tornou monótono."

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

"Indica ajuste de crenças e expansão de planos: agora, o que diz e aprende no seu dia a dia forma a base da sua visão de futuro."

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

"O relacionamento com o último eclipse continua a acomodar dívidas, acordos e recursos."

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

"Tudo o que começarem como uma equipe terá um poder transformador: escolham sabiamente com quem compartilhar a sua energia."

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

"De volta a Peixes e em oposição ao eclipse, dúvidas ou atrasos podem surgir, mas o que quer agora terá uma base sólida para o seu futuro."

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

"Trata-se de abrir espaço para uma nova maneira de se relacionar com coisas materiais e confiar nos outros."

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

"A sua identidade, o seu corpo e as suas decisões ganham destaque: é hora de lapidar o seu caminho com clareza e coragem. Com Mercúrio em Balança e em paralelo com a Lua, é preciso equilibrar a maneira como se apresenta e se relaciona com os outros. Este eclipse marca um fim e um renascimento: abrir mão do que não serve mais abre espaço para uma nova ordem na sua vida."

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

"O importante é abrir espaço para relacionamentos mais genuínos, onde haja equilíbrio e reciprocidade. Como seu regente, Neptuno, está em tensão com o eclipse, alguma confusão ou exaustão pode surgir, mas a clareza surge quando se desapega do que já seguiu o seu curso."

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

"Este é o momento de se comprometer com projetos que realmente o representam e de se encorajar a mantê-los ao longo do tempo para ver os resultados em seis meses durante o eclipse da Lua cheia em Virgem, a 3 de março de 2026."

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

"Pode trazer mudanças, mudanças na dinâmica familiar ou uma reavaliação de como quer viver os seus espaços. É hora de priorizar. Mercúrio está em Libra o que traz a necessidade de encontrar um novo equilíbrio entre a vida familiar e pessoal. Este eclipse é chamado para remodelar a sua base emocional para que todo o resto possa se desenvolver com mais solidez."

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

"Com Mercúrio no seu signo, a sua voz e suas decisões ganham destaque. É hora de ousar expressar o que deseja, mesmo que o caminho ainda não esteja totalmente claro."

