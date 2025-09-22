Sinais vasculares que não devem ser ignorados: quando buscar ajuda médica

© Shutterstock

22/09/2025 05:28 ‧ há 8 horas por Notícias ao Minuto

As veias e artérias são fundamentais para transportar o sangue e garantir o bom funcionamento do organismo. Quando algo não vai bem, o corpo costuma dar sinais de alerta que, embora pareçam discretos, podem indicar condições graves, como trombose venosa profunda, bloqueios arteriais ou até risco de AVC.

Especialistas em cirurgia vascular ouvidos pelo HuffPost destacam os principais sintomas que merecem atenção:

1. Inchaço e dor em apenas uma das pernas

Segundo a médica Tikva Jacobs, a trombose venosa profunda é a principal preocupação quando apenas uma das pernas apresenta inchaço e dor. Já causas menos graves, como retenção de líquidos ou sedentarismo, tendem a afetar ambas as pernas e melhoram com repouso.

2. Dormência ou formigamento persistente

De acordo com o cirurgião vascular Mounir Haurani, sensações recorrentes de dormência ou formigamento podem indicar que o sangue não está circulando adequadamente. Entre as condições possíveis estão trombose venosa profunda, insuficiência venosa crônica e doenças arteriais.

3. Alterações na pele e coceira em tornozelos e pernas

A especialista Nisha Bunke explica que válvulas das veias que não funcionam corretamente favorecem o acúmulo de sangue nas pernas, gerando pressão venosa. Essa condição pode causar manchas, coceira e inflamações na pele ao longo do tempo.

4. Dor e inchaço progressivos

Para a médica Katherine McGough, a evolução gradual de sintomas como dor, peso nas pernas, cãibras ou inchaço não deve ser ignorada. Esses sinais também podem estar relacionados à trombose ou a problemas circulatórios crônicos.

5. Feridas que não cicatrizam nos pés e tornozelos

A insuficiência venosa crônica pode provocar úlceras de difícil cicatrização, alerta o especialista Hugh Pabarue. Essas feridas elevam o risco de infecções graves e podem causar desconforto social devido ao odor.

6. Pés frios e pálidos

Problemas vasculares costumam aparecer primeiro nas extremidades. Pés constantemente frios ou descoloridos podem indicar obstruções nos vasos sanguíneos, que prejudicam a circulação.

7. Falta de ar súbita, dor no peito ou tosse com sangue

Esses sintomas podem estar relacionados a uma embolia pulmonar, resultado de um coágulo que se deslocou das pernas até os pulmões. Trata-se de uma emergência médica potencialmente fatal.

8. Alterações repentinas na visão

Distúrbios visuais inesperados podem ser sinal de acidente vascular cerebral (AVC), causado por bloqueio arterial ou pela migração de um coágulo até o cérebro.

Os especialistas reforçam que qualquer um desses sinais deve ser investigado imediatamente, já que podem indicar desde problemas circulatórios leves até emergências médicas.