A bebida matinal com três ingredientes que ajuda a reduzir a barriga

Uma receita simples de suco à base de cenoura, laranja e gengibre tem chamado atenção nas redes sociais pela promessa de auxiliar na perda de peso e na redução da gordura abdominal quando consumido logo pela manhã, em jejum. A combinação viralizou após ser divulgada no perfil @myhealthandbeautyrecipes, no TikTok, e já acumula milhares de comentários de usuários relatando experiências positivas.

Segundo especialistas ouvidos pelo Daily Mail, a cenoura é o principal ingrediente responsável pelos benefícios do preparo. Rica em fibras, vitamina C e antioxidantes, ela contribui para prolongar a sensação de saciedade e reduzir a ingestão calórica ao longo do dia. Além disso, é considerada um alimento de baixa densidade calórica, o que a torna uma aliada em dietas de emagrecimento.

A receita, que ficou conhecida como “bebida militar secreta”, inclui três cenouras, duas laranjas e um pedaço pequeno de gengibre. Os ingredientes devem ser batidos no liquidificador com 300 ml de água, podendo ser coados para um suco mais leve. De acordo com os criadores da sugestão, o consumo deve ser feito alguns minutos antes do café da manhã.

O gengibre, de acordo com nutricionistas, pode aumentar o metabolismo em até 20%, favorecendo a queima de gordura, além de reduzir a fome e acelerar a digestão. Já as laranjas são ricas em fibras solúveis e vitamina C, auxiliando tanto no processo digestivo quanto na eliminação de gorduras.

Especialistas ressaltam, no entanto, que o suco por si só não é capaz de promover emagrecimento rápido ou “milagroso”. Os efeitos positivos estão relacionados ao conjunto de nutrientes presentes na bebida, que, aliados a uma dieta equilibrada e hábitos saudáveis, podem contribuir para a perda gradual de peso.

Pesquisas recentes também reforçam a importância da qualidade dos alimentos na dieta. Um estudo publicado na revista Nature Medicine mostrou que dietas com alimentos minimamente processados podem levar a uma perda de peso até duas vezes maior em comparação às dietas baseadas em produtos ultraprocessados, mesmo quando estes atendem a critérios nutricionais.

O trabalho acompanhou 55 voluntários no Reino Unido durante oito semanas, divididos entre dois tipos de alimentação: refeições ultraprocessadas e refeições preparadas com itens minimamente processados. Segundo Kevin Hall, um dos autores, os participantes que seguiram a segunda opção apresentaram resultados significativamente melhores.

Para os especialistas, práticas como a inclusão de sucos naturais podem ajudar, mas é fundamental que estejam inseridas em uma rotina alimentar balanceada, baseada em alimentos frescos e pouco processados.