Os três signos que vão tomar decisões muito difíceis esta semana

Você sabia que o Sol está em Virgem e Saturno em Peixes? Essa oposição, que marca os próximos dias, traz à tona desafios importantes e pode afetar especialmente alguns signos. O período exige decisões difíceis, com necessidade de avaliar com cuidado os prós e contras antes de escolher o melhor caminho.

De acordo com o portal Terra, esse alinhamento simboliza o choque entre a vontade consciente e a disciplina, impondo limites e testes de maturidade. O que parecia simples pode agora demandar esforço contínuo e maior responsabilidade.

Confira os três signos mais impactados por essa configuração astrológica:

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Para os virginianos, o desafio é interno. O Sol em Virgem estimula crescimento e autoconfiança, mas Saturno em oposição age como freio, trazendo atrasos e cobranças externas. A autocrítica tende a pesar mais do que nunca. A lição é confiar em si mesmo, sem buscar perfeição absoluta.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Sagitarianos podem sentir que seus planos de expansão estão bloqueados. Obstáculos externos testam a paciência e exigem ajustes de rota. A mensagem é clara: nem tudo se resolve apenas com otimismo. O momento pede disciplina, comprometimento e disposição para corrigir falhas.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Para os piscianos, a oposição entre Sol e Saturno provoca um choque entre sonho e realidade. Saturno em Peixes impõe amadurecimento e responsabilidades, exigindo que transformem sua sensibilidade em atitudes práticas. É hora de integrar os ideais espirituais à vida cotidiana.

Esse movimento astrológico traz lições de resiliência, realismo e disciplina, especialmente para quem pertence a esses signos.