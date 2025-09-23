Estudo revela hábito diário que pode triplicar risco de câncer de pâncrea

© Shutterstock

Um estudo publicado no JAMA Oncology revela que uma má higiene oral diária pode triplicar o risco de desenvolver câncer de pâncreas. Em causa estão bactérias e fungos que, quando acumulados na boca, aumentam a probabilidade de surgimento da doença.

"Está mais claro do que nunca que escovar os dentes e usar fio dental pode não apenas ajudar a prevenir doenças periodontais, mas também proteger contra o câncer", afirmou Richard Hayes, um dos responsáveis pela pesquisa.

O estudo acompanhou mais de 122 mil pessoas ao longo de cerca de nove anos, identificando 24 espécies de bactérias e fungos capazes de aumentar ou reduzir o risco da doença. Entre elas, Porphyromonas gingivalis, Eubacterium nodatum, Parvimonas micra e o gênero Candida foram os mais associados ao aumento de risco. "Ao traçar o perfil das populações bacterianas e fúngicas na boca, os oncologistas podem identificar aqueles que mais precisam de exames para o câncer de pâncreas", explicou Jiyoung Ahn, outro dos autores.

Os pesquisadores alertam que as conclusões não apontam uma relação direta de causa e efeito, mas uma correlação entre a presença de certos microrganismos e a probabilidade de desenvolver câncer.

Outro fator de risco importante é o tabagismo. Segundo estudo da Universidade de Michigan, publicado na revista Cancer Discovery, substâncias químicas presentes no cigarro podem ligar-se às células e estimular a produção da proteína interleucina-22, que favorece a proliferação agressiva dos tumores pancreáticos. "Isto mudou drasticamente a maneira como os tumores se comportam. Cresceram muito e espalharam-se por todo o corpo. Foi realmente dramático", destacou Timothy L. Frankel, um dos responsáveis.

No Brasil, o câncer de pâncreas corresponde a cerca de 2% de todos os casos de câncer e 4% das mortes pela doença. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima quase 11 mil novos diagnósticos por ano no país.

Devido à falta de sintomas específicos em fases iniciais, o diagnóstico costuma ser tardio, dificultando o tratamento e reduzindo as chances de cura. Além da higiene oral e do tabagismo, fatores como obesidade, histórico familiar, diabetes tipo II e dietas pobres em fibras, frutas e verduras também aumentam o risco.