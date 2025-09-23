Alimentos que fortalecem o coração e reduzem riscos cardiovasculares

© Shutterstock

A alimentação tem papel decisivo na saúde do coração, e alguns alimentos podem fazer toda a diferença quando incluídos no dia a dia. O médico Johannes Uys, em entrevista ao site SheFinds, listou os alimentos que você deve ter sempre à mão para melhorar a saúde cardiovascular.

1. Vegetais de folhas verdes

Espinafre, couve, rúcula e agrião são ricos em vitaminas A, C, E e K, minerais como cálcio e magnésio e antioxidantes que combatem radicais livres. Também contêm nitratos naturais, que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação e reduzindo o risco de hipertensão.

2. Frutas vermelhas

Morangos, framboesas, mirtilos e amoras concentram antocianinas, pigmentos naturais que dão a cor vibrante e reduzem o estresse oxidativo. Essas frutas auxiliam na diminuição do colesterol LDL (“ruim”), aumentam o HDL (“bom”) e protegem os vasos sanguíneos, além de serem ricas em fibras.

3. Peixes ricos em gordura boa

Salmão, sardinha, atum e truta fornecem ácidos graxos ômega-3, essenciais para reduzir triglicerídeos, controlar processos inflamatórios e melhorar o ritmo cardíaco. O consumo regular desses peixes está associado à diminuição do risco de arritmias e de doenças coronárias.

4. Oleaginosas e sementes

Nozes, amêndoas, castanhas, chia e linhaça são fontes de gorduras insaturadas que ajudam a proteger o coração. Também oferecem fibras solúveis, que auxiliam no controle do colesterol, além de minerais como magnésio e selênio, importantes para a saúde muscular e imunológica.

Dr Johannes Uys afima que incorporar esses alimentos de forma variada e regular à dieta é um passo importante para manter o coração saudável, prevenindo doenças cardiovasculares e promovendo bem-estar a longo prazo.