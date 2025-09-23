Notícias ao Minuto
Procurar

Alimentos que fortalecem o coração e reduzem riscos cardiovasculares

Folhas verdes, frutas vermelhas, peixes ricos em ômega-3 e oleaginosas estão entre os alimentos que ajudam a reduzir inflamações, melhorar a circulação e proteger contra doenças cardíacas quando incluídos na rotina alimentar

Alimentos que fortalecem o coração e reduzem riscos cardiovasculares

© Shutterstock

Notícias ao Minuto
23/09/2025 06:24 ‧ há 4 horas por Notícias ao Minuto

Lifestyle

SAÚDE DO CORAÇÃO

A alimentação tem papel decisivo na saúde do coração, e alguns alimentos podem fazer toda a diferença quando incluídos no dia a dia. O médico Johannes Uys, em entrevista ao site SheFinds, listou os alimentos que você deve ter sempre à mão para melhorar a saúde cardiovascular.

 

1. Vegetais de folhas verdes

Espinafre, couve, rúcula e agrião são ricos em vitaminas A, C, E e K, minerais como cálcio e magnésio e antioxidantes que combatem radicais livres. Também contêm nitratos naturais, que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação e reduzindo o risco de hipertensão.

2. Frutas vermelhas

Morangos, framboesas, mirtilos e amoras concentram antocianinas, pigmentos naturais que dão a cor vibrante e reduzem o estresse oxidativo. Essas frutas auxiliam na diminuição do colesterol LDL (“ruim”), aumentam o HDL (“bom”) e protegem os vasos sanguíneos, além de serem ricas em fibras.

3. Peixes ricos em gordura boa

Salmão, sardinha, atum e truta fornecem ácidos graxos ômega-3, essenciais para reduzir triglicerídeos, controlar processos inflamatórios e melhorar o ritmo cardíaco. O consumo regular desses peixes está associado à diminuição do risco de arritmias e de doenças coronárias.

4. Oleaginosas e sementes

Nozes, amêndoas, castanhas, chia e linhaça são fontes de gorduras insaturadas que ajudam a proteger o coração. Também oferecem fibras solúveis, que auxiliam no controle do colesterol, além de minerais como magnésio e selênio, importantes para a saúde muscular e imunológica.

Dr Johannes Uys afima que incorporar esses alimentos de forma variada e regular à dieta é um passo importante para manter o coração saudável, prevenindo doenças cardiovasculares e promovendo bem-estar a longo prazo.

Estudo revela hábito diário que pode triplicar risco de câncer de pâncrea

Estudo revela hábito diário que pode triplicar risco de câncer de pâncrea

Pesquisa publicada no JAMA Oncology identificou microrganismos ligados à doença. Especialistas reforçam que escovar os dentes e usar fio dental não só previnem problemas periodontais como também ajudam a proteger contra o câncer. No Brasil, são quase 11 mil casos anuais

Notícias ao Minuto | 04:30 - 23/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você