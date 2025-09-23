O que nunca dizer a alguém de luto (e o aconselhável)

© Getty Images

Saber o que dizer a alguém que está passando por um processo de luto é difícil. Na tentativa de evitar aquele silêncio (constrangedor), muitas vezes acabamos por comentar algo que aparentemente parece inofensivo, mas para uma pessoa que acabou de vivenciar uma perda pode invalidar ou piorar os seus sentimentos reais de luto. Para ajudar seu ente querido em um momento difícil, há algumas coisas que é melhor não falar depois de saber que alguém muito próximo morreu. Da mesma forma, existem maneiras de aprender a expressar seu apoio que podem ser recebidos com mais delicadeza.

Clique na galeria para saber o que você deve ou não dizer a uma pessoa em luto.