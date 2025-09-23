Tylenol e autismo: Os perigos de misturar política e medicina

© <p>Getty Images</p>

O debate público sobre a segurança do uso de Tylenol durante a gravidez se intensificou recentemente após relatos de que o governo Trump planejava associar o analgésico comum ao autismo. E foi exatamente isso que aconteceu em 22 de setembro. Isso pode ter grandes implicações, especialmente porque o paracetamol, pricípio ativo do tylenol, é considerado há muito tempo uma das poucas opções seguras para gestantes no tratamento de febre e dor.

Por décadas, o autismo tem sido um tema controverso nos debates sobre saúde pública. Já na década de 1990, alegou-se que o transtorno do espectro autista tinha uma conexão com vacinas. Essa alegação tem sido desmentida desde então, mas a ansiedade pública sobre como abordar esse tópico não diminuiu.

