Estudo aponta que até pequenas doses de álcool elevam risco de demência

Um novo estudo publicado no BMJ Evidence-Based Medicine indica que não existe quantidade segura de álcool quando o assunto é o risco de desenvolver demência. A pesquisa analisou dados de mais de 560 mil pessoas e concluiu que até pequenas doses podem afetar o cérebro.

Trabalhos anteriores sugeriam que haveria um limite considerado “seguro”, no qual o consumo não aumentaria o risco de determinadas doenças. No entanto, os novos resultados mostram o contrário: qualquer ingestão de álcool pode elevar a probabilidade de demência anos mais tarde.

Segundo a pesquisadora Anya Topiwala, da Universidade de Oxford, análises genéticas revelaram que até doses pequenas podem ter impacto negativo. O neurologista Richard Isaacson reforça que o álcool pode prejudicar o cérebro independentemente da quantidade ingerida, com destaque para a variante genética APOE4 — um dos principais fatores de risco para o Alzheimer.

Ainda de acordo com os especialistas, a forma de consumo também influencia. Beber duas doses de álcool antes de dormir e em jejum, por exemplo, pode ser mais nocivo do que ingerir pequenas quantidades esporadicamente, acompanhadas das refeições.

O levantamento mostrou que pessoas que consumiam menos de sete doses por semana apresentaram risco menor de demência em comparação às que bebiam mais de 40 doses semanais. Apesar disso, mesmo quem ingere três doses semanais tem risco 15% maior do que aqueles que consomem apenas uma ao longo da vida.

Os autores ressaltam que não é possível afirmar que o álcool seja uma causa direta da demência. Ainda assim, há amplo conjunto de evidências que associam o consumo da substância ao aumento do risco da doença e mostram que o álcool é tóxico para os neurônios.





