Notícias ao Minuto
Procurar

Como você se apaixona, de acordo com seu signo

Descubra o que realmente te causa arrepios!

Anterior Seguinte
Galeria

29 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images</p>

Notícias Ao Minuto
25/09/2025 13:00 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Astrologia

Às vezes, no início de um relacionamento, sabemos exatamente por que gostamos da outra pessoa. Seja sua ambição, sua aparência ou seu grande senso de humor, às vezes é simplesmente óbvio. Outras vezes, nos encontramos atraídos por outra pessoa sem sermos capazes de identificar exatamente o porquê. Os astrólogos, no entanto, dirão que, na maioria das vezes, a qualidade que você acha mais atraente em outra pessoa é determinada pelo seu signo do zodíaco.

Confira a galeria para descobrir por que você se apaixona, de acordo com seu signo astrológico.

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

lifestyle

Candidozyma auris

Vírus mortal Candida auris se espalha pela Europa e acende alerta global

2

lifestyle

câncer colorretal

Cinco sintomas de câncer colorretal que podem passar despercebidos

3

lifestyle

Bebidas alcoólicas

Estudo aponta que até pequenas doses de álcool elevam risco de demência

4

lifestyle

Coração

Teste simples com o polegar pode indicar risco de aneurisma da aorta

5

lifestyle

Perigo

Por que bactérias carnívoras e mortais estão se espalhando tanto ultimamente

6

lifestyle

Astrologia

Como você se apaixona, de acordo com seu signo

7

lifestyle

Moradia

Brigas e confusões: por que cresce o número de ações em condomínios?

8

lifestyle

horóscopo

Marte em Escorpião traz turbulências e exige cautela de quatro signos

9

lifestyle

Saúde mental

Distúrbios alimentares e sua dificuldade de tratamento

10

lifestyle

Moda e IA

Manifesto de agência de modelos reacende debate sobre IA e ética criativa