Tipo sanguíneo: as doenças mais comuns em cada grupo

É desta forma que o tipo do seu sangue pode afetar sua saúde

24/09/2025 21:00 ‧ há 1 hora

Em 1930, o Dr. Karl Landsteiner ganhou o Prêmio Nobel por desenvolver o sistema de grupos sanguíneos ABO, o método de classificação dos tipos sanguíneos. É importante saber seu tipo sanguíneo se você precisa receber ou doar sangue. Uma incompatibilidade pode causar uma reação do sistema imunológico que pode resultar em complicações como insuficiência renal, coagulação sanguínea e, em casos mais extremos, morte.

Felizmente, as técnicas sofisticadas de teste atuais limitaram esses incidentes. No entanto, pesquisas sugerem que existem ligações entre o tipo sanguíneo e diversas doenças. Isso significa que saber seu tipo sanguíneo também pode alertá-lo sobre certos tipos de doenças, como esclerose múltipla ou diabetes. Para saber mais sobre seu tipo sanguíneo e seus riscos à saúde, clique na galeria a seguir.

