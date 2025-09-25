Existe algum país mais viciado em redes sociais que o Brasil?

© <p>Getty Images</p>

As redes sociais não são mais apenas algo que navegamos. Elas se tornaram uma parte importante de como vivemos, aprendemos, interagimos e nos mantemos conectados. Seja para acompanhar tendências, ler notícias ou simplesmente passar o tempo, cada vez mais pessoas estão recorrendo a plataformas como TikTok, Instagram e Facebook todos os dias. Quase 67,4% da população mundial, cerca de 5,3 bilhões de pessoas, estão ativas nas mídias sociais.

E o tempo que passamos nessas plataformas? Continua aumentando (e muito)! Em média, as pessoas no mundo passam cerca de duas horas e meia online por dia, mas em alguns países, os números são surpreendentemente maiores.

Curioso para saber quais são as nações mais viciadas nas redes e quanto tempo gasta na tela? Clique a seguir para descobrir.