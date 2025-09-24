Por que bactérias carnívoras e mortais estão se espalhando tanto ultimamente

© <p>Getty Images</p>

Bactérias carnívoras estão cada vez mais nas manchetes, à medida que as infecções aumentam nos EUA e em águas globais. Essas bactérias podem destruir tecidos rapidamente, causar sepse e até mesmo levar à morte em poucos dias. Antes confinada principalmente à Costa do Golfo, a Vibriose agora está aparecendo ao longo da Costa Leste e em regiões antes mais frias. As mudanças climáticas, o aquecimento das águas e a exposição humana estão impulsionando a disseminação.

