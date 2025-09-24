Notícias ao Minuto
Por que bactérias carnívoras e mortais estão se espalhando tanto ultimamente

O aumento das temperaturas e as mudanças nas condições ambientais estão permitindo que o Vibrio vulnificus se espalhe mais do que nunca

24/09/2025 17:00 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Lifestyle

Perigo

Bactérias carnívoras estão cada vez mais nas manchetes, à medida que as infecções aumentam nos EUA e em águas globais. Essas bactérias podem destruir tecidos rapidamente, causar sepse e até mesmo levar à morte em poucos dias. Antes confinada principalmente à Costa do Golfo, a Vibriose agora está aparecendo ao longo da Costa Leste e em regiões antes mais frias. As mudanças climáticas, o aquecimento das águas e a exposição humana estão impulsionando a disseminação.

Clique para entender como esse patógeno se desenvolve, os fatores de risco e estratégias vitais de prevenção.

