Marte em Escorpião traz turbulências e exige cautela de quatro signos

A entrada de Marte em Escorpião promete intensificar emoções e situações de confronto. Escorpião, Áries, Touro e Libra estarão mais vulneráveis neste período e precisarão agir com cautela, protegendo sua energia e fortalecendo o que realmente importa para manter equilíbrio

24/09/2025 13:45 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Lifestyle

horóscopo

Marte está se aproximando de Escorpião, e esse movimento pode trazer desafios para alguns signos. Especialistas apontam que determinadas pessoas sentirão mais intensamente os efeitos desse trânsito, marcado por situações fora de controle. A recomendação é adotar uma postura defensiva e preparar-se para possíveis turbulências.

 

Segundo a revista Parade, quatro signos precisam redobrar a atenção neste período.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Com Marte em seu signo, sua energia, paixão e determinação estarão em alta. Essa força pode ser combustível para grandes conquistas, mas a intensidade também pode levar a excessos. É hora de agir, mas sempre com cautela.

Áries (21 de março a 20 de abril)

O impacto é profundo e envolve intimidade, transformações e verdades difíceis de encarar. Questões financeiras e emocionais podem vir à tona, assim como velhas feridas. Em vez de reagir de forma impulsiva, o ideal é desacelerar e processar os acontecimentos antes de agir.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

Com Marte em oposição ao seu signo, você pode ser envolvido em disputas ou dramas alheios, mesmo sem provocá-los. O conselho é escolher as batalhas com sabedoria e proteger sua energia. Se algo ameaça sua paz, afaste-se.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Após sentir o impulso de Marte no próprio signo, agora a energia se volta para autoestima e recursos pessoais. O momento pede foco no que realmente importa: segurança financeira, rotina equilibrada e valores sólidos. Ao fortalecer sua base, o resto se organiza naturalmente.
 
 
 

Os três signos que vão tomar decisões muito difíceis esta semana

Os três signos que vão tomar decisões muito difíceis esta semana

Sol em Virgem e Saturno em Peixes formam oposição que impõe limites, disciplina e testes de maturidade. Virgem, Sagitário e Peixes sentem mais intensamente a necessidade de tomar decisões difíceis, equilibrando sonhos e realidade nos próximos dias

Notícias ao Minuto | 23:00 - 23/09/2025

