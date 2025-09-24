Marte em Escorpião traz turbulências e exige cautela de quatro signos

Marte está se aproximando de Escorpião, e esse movimento pode trazer desafios para alguns signos. Especialistas apontam que determinadas pessoas sentirão mais intensamente os efeitos desse trânsito, marcado por situações fora de controle. A recomendação é adotar uma postura defensiva e preparar-se para possíveis turbulências.
Segundo a revista Parade, quatro signos precisam redobrar a atenção neste período.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)
Com Marte em seu signo, sua energia, paixão e determinação estarão em alta. Essa força pode ser combustível para grandes conquistas, mas a intensidade também pode levar a excessos. É hora de agir, mas sempre com cautela.
Áries (21 de março a 20 de abril)
O impacto é profundo e envolve intimidade, transformações e verdades difíceis de encarar. Questões financeiras e emocionais podem vir à tona, assim como velhas feridas. Em vez de reagir de forma impulsiva, o ideal é desacelerar e processar os acontecimentos antes de agir.
Touro (21 de abril a 20 de maio)
Com Marte em oposição ao seu signo, você pode ser envolvido em disputas ou dramas alheios, mesmo sem provocá-los. O conselho é escolher as batalhas com sabedoria e proteger sua energia. Se algo ameaça sua paz, afaste-se.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro)
Após sentir o impulso de Marte no próprio signo, agora a energia se volta para autoestima e recursos pessoais. O momento pede foco no que realmente importa: segurança financeira, rotina equilibrada e valores sólidos. Ao fortalecer sua base, o resto se organiza naturalmente.