Manifesto de agência de modelos reacende debate sobre IA e ética criativa

© Shutterstock

Com os crescentes riscos éticos e sociais do uso da Inteligência Artificial (IA) na moda, publicidade e representação artística, uma agência de modelos e atores de Portugal decidiu lançar um manifesto público que alerta para precarização do trabalho dos profissionais e do próprio setor.

A iniciativa da Papaya Management visa mobilizar o setor criativo para a elaboração de diretrizes claras que salvaguardem o talento humano face à crescente automatização. Sendo que a discussão sobre o uso de Inteligência Artificial nos meios de comunicação e internet ainda não foram regulamentados na Europa ou na América, que tem

O manifesto, intitulado “Escolhemos a Humanidade”, denuncia práticas emergentes como a utilização de rostos e vozes sintéticas em campanhas publicitárias sem consentimento, a homogeneização da diversidade estética, e a erosão da autenticidade na produção de conteúdos visuais.

“Acreditamos no poder transformador da tecnologia. Mas recusamos uma indústria onde modelos, atores e profissionais criativos são substituídos por simulações geradas por algoritmo”, afirma Pedro Lourenço Marques, diretor da Papaya Management.

Acrescenta ainda que, não sendo contra a tecnologia, reconhece o seu potencial e valor. Mas sente a necessidade de serem criadas regulamentações e respeito pelo trabalho humano.

Com esta iniciativa, a agência posiciona-se no debate atual, mas também assume a responsabilidade de liderar boas práticas para o sector. O manifesto será compartilhado com clientes, parceiros e entidades reguladoras, de forma a fomentar a discussão sobre o futuro do trabalho criativo em Portugal e no mundo.

“Escolhemos a humanidade em vez da imitação. Não representaremos talento virtual. Não usaremos rostos ou vozes gerados por IA. Cada fotografia, cada campanha, cada história que partilharmos, será sempre humana”, conclui o texto.

O manifesto será enviado a parceiros em todo o mundo, associações do setor e organismos reguladores da comunicação e cultura. A agência convida todas as entidades criativas a aderirem a esta causa e reafirma o seu compromisso: não recorrer a imagens, rostos ou vozes gerados por IA em campanhas, editoriais ou representações artísticas.

Veja o manifesto completo (Clique aqui!)