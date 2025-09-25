Notícias ao Minuto
Semana da Moda de Milão: Looks em preto dominam o 'street style'; veja

A edição 2025 da Semana da Moda de Milão reúne 55 desfiles de grandes grifes como Gucci, Prada e Versace. O evento presta homenagem a Giorgio Armani e destaca o street style em tons de preto, que dominou as ruas no primeiro dia

25/09/2025 05:40 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Lifestyle

Semana de moda de milão

Começou mais uma semana da moda internacional, desta vez em Milão, que se torna o epicentro das atenções. Além das passarelas, o street style também ganha destaque. No primeiro dia, nesta terça-feira (23), os tons de preto dominaram as ruas da cidade italiana.

 

Casacos, calças e vestidos em cores escuras marcaram os looks fora das passarelas, servindo de inspiração para quem busca referências de estilo para eventos e produções sofisticadas. Muitas peças vistas no street style podem ser facilmente combinadas com roupas já presentes no guarda-roupa, mostrando que a moda não está apenas nas coleções de alta-costura.

Segundo a revista Vogue, esta edição da Semana da Moda de Milão contará com 55 desfiles, incluindo marcas consagradas como Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Versace, Prada, Fendi, Ferragamo e Dolce & Gabbana. Também retornam nomes como Boss, Calcaterra, Federico Cina, Stella Jean e The Attico.

Um dos pontos altos será a homenagem ao estilista Giorgio Armani, um dos fundadores do evento. Para Carlo Capasa, presidente da Camera Nazionale della Moda Italiana, a edição celebra o legado criativo e humano do designer, ressaltando valores como visão, qualidade e coerência, fundamentais para a moda atual.

Xadrez domina o street style da Semana de Moda de Nova York; veja

Xadrez domina o street style da Semana de Moda de Nova York; veja

A Semana de Moda de Nova Iorque terminou nesta terça-feira. Pelas ruas da cidades foram vários os estilos que também desfilaram fora das passarelas. Uma das grandes tendências foi mesmo o padrão xadrez. Descubra algumas das peças.

Notícias ao Minuto | 06:43 - 18/09/2025

