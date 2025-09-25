Cinco sintomas de câncer colorretal que podem passar despercebidos

© Shutterstock

O câncer colorretal é um dos mais incidentes no Brasil, com estimativa de 45 mil novos casos anuais, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). O médico Jack Ogden destacou ao Daily Mail sintomas que muitas vezes são ignorados, mas que podem indicar risco. A detecção precoce do câncer, especialmente o colorretal, é decisiva para o início rápido do tratamento e para impedir a propagação da doença.

1. Anemia por falta de ferro

A fadiga persistente, pele pálida, palpitações, dores de cabeça ou falta de ar podem ser consequência da anemia. Tumores no intestino podem sangrar lentamente, causando deficiência de ferro sem sintomas evidentes de sangramento.

2. Alterações nos hábitos intestinais

Mudanças repentinas no ritmo intestinal, como diarreia frequente, prisão de ventre ou fezes mais finas do que o habitual, merecem atenção médica. Mesmo quando temporárias, essas alterações podem sinalizar crescimento anormal no cólon ou reto.

3. Perda de peso inexplicável

Emagrecimento rápido ou gradual, sem mudanças na alimentação ou aumento de atividade física, pode estar relacionado à progressão do câncer. O corpo consome mais energia para combater a doença e há alterações no metabolismo.

4. Desconforto abdominal constante

Inchaço, cólicas e dores frequentes no abdômen também são sinais de alerta. Muitas vezes, esses sintomas são confundidos com problemas digestivos comuns, mas podem indicar obstruções ou inflamações associadas ao câncer colorretal.

5. Presença de sangue nas fezes

Esse é um dos sinais mais preocupantes. O sangue pode aparecer vermelho vivo, o que é mais comum em hemorroidas, ou escuro, quando vem de regiões mais altas do intestino. Em muitos casos, só é detectado por exames laboratoriais.

Detecção precoce salva vidas

Segundo o INCA, quando diagnosticado em estágio inicial, cerca de 90% dos pacientes com câncer colorretal sobrevivem mais de cinco anos após o tratamento. Por isso, consultas regulares e exames como a colonoscopia são fundamentais para identificar a doença a tempo.